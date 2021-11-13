Если в декабре все будут активно прививаться, то новых ограничений на Новый год в Петербурге вводить не придется

Ужесточение карантинных мер зависит от темпов вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга надеются избежать ужесточения действующих карантинных мер перед новогодними праздниками. Об этом заявил глава ситуационного центра, Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, который в прямом эфире отвечал на вопросы по коронавирусу в Петербурге. Трансляция шла на странице губернатора города ВКонтакте.

- Ситуация сложная, но контролируемая. Режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября помог разорвать цепочку заболеваний. Если к декабрю все петербуржцы привьются, то к Новому году не придется вводить новые ограничения, - отметил Ситов, отвечая на вопрос о сокращении времени работы развлекательных заведений, предприятий общепита и прочих до 23:00.

При этом, по словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, уличные мероприятия в городе все же будут, но они окажутся не массовыми. В частности, будет работать Рождественская ярмарка, два катка. А на Дворцовой площади поставят живую елку.

Важность вакцинации отметил и главврач больницы Святого Георгия.

- Главврач Больницы Святого Георгия (одна из первых под ковид) 500 врачей Валерий Стрижелецкий

- Уже год и 8 месяцев мы спасаем больных с коронавирусом. Мы набрали большой опыт, но люди продолжают умирать. Люди пожилого возраста, с хроническими болезнями находятся в зоне риска. При этом пациенты не с коронавирусом не могут получить плановое лечение, так как стационары заняты под ковид. Есть только один способ - остановить пандемию. Из 100 заболевших пациентов у нас 91 - не привит. Ни одного вакцинированного нет на ИВЛ, - отметил медик.

По его словам, прививка снижает в 12 раз шансы тяжело заболеть ковидом, а после трех недель с момента вакцинации, когда полностью сформируется иммунитет - в 17 раз. Риск умереть от коронавируса у непривитых пациентов в 21 раз выше.

Сделать прививку призвал и губернатор Петербурга. По словам Александра Беглова, нельзя ждать, пока все переболеют и образуется коллективный иммунитет, ведь не все переживут болезнь.

- Цена слишком высока. Есть только один путь - вакцинация. Люди требуют закрыть все, транспорт, метро. Но такие решения принимаются только в самом крайнем случае. При этом иммунологи уверены, что это и не поможет - нужен коллективный иммунитет. Благодарен тем петербуржцам, которые на своем опыте убеждают других вакцинироваться, - отметил глава города. - Есть обнадеживающая динамика. Снизилось количество положительных тестов. Будем действовать сообща, чтобы победить вирус.