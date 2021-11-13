Десятки Дедов Морозов на аквабайках промчали по центру Петербурга

Гидроциклисты устроили парад в честь закрытия сезона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красочное аквамотошоу могли увидеть днем 13 ноября жители центра Петербурга и гулявшие здесь горожане. По рекам и каналам Северной столицы с ревом моторов на гидроциклах промчались десятки Дедов Морозов. Этим в городе окончательно закрылся сезон навигации маломерных судов, официально завершенный пару дней назад. Но для водного парада его снова «приоткрыли» на пару часов.

- В связи с проведением традиционного культурно-массового мероприятия «Деды Морозы на воде» открыть с 11:30 до 15:30 для движения организованной группы участников реку Фонтанку от Прачечного до Египетского моста, Крюков канал от Смежного до Матвеева моста, реку Мойку от Храповицкого до Большого Конюшенного моста, Зимнюю канавку от Эрмитажного до 2-го Зимнего моста, - говорится в распоряжении Комитета по транспорту Петербурга.

Впрочем, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в городе, зрителей на парад не звали и особо мероприятие не афишировалось. Увидеть его смогли лишь знающие люди и те, кто оказался в центре в субботу случайно.

- Сейчас на Фонтанке было очень весело и шумно. Настоящий парад, хоть и без зрителей, - рассказали сотрудники редакции «КП-Петербург», снявшие шоу на видео.

Отметим, что туристическая навигация в Петербурге уже закрыта, а грузовые суда по Неве еще будут курсировать ориентировочно до конца ноября. После этого времени прекратится и развод мостов.

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