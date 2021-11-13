В Петербурге с воинскими почестями похоронили бойца СОБРа, погибшего при задержании преступников

В Петербурге простились с бойцом СОБРа Евгением Захаровым. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге похоронили старшего оперуполномоченного спецотряда быстрого реагирования «Гранит» Росгвардии, подполковника полиции Евгения Захарова, погибшего утром 9 ноября при задержании преступников на Пулковском шоссе. Церемонию прощания посетило высшее руководство города, области и командование Росгвардии.

- Отдать дань памяти погибшему офицеру и выразить соболезнования его семье прибыли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев и председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Кроме родных и близких Евгения Захарова, в траурном зале были и десятки простых бойцов СОБРа, многие из которых также прошли горячие точки. Проститься с товарищем пришли и ветераны спецпоразделений, а также простые петербуржцы.

Погибшего офицера похоронили на Серафимовском кладбище. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

По окончания церемонии гроб с телом офицера в сопровождении кортежа из десятков машин отвезли на Серафимовское кладбище, где, с воинскими почестями и ружейным салютом, Евгений Захаров был похоронен. У него остались жена и трое детей.

Руководство Росгвардии пообещало помочь семье погибшего офицера и представить его посмертно к награде. Помощь родным окажут и власти Петербурга.

Напомним, что бойца СОБРа насмерть сбил машиной один из подозреваемых в телефонном мошенничестве. Позднее задержанный мужчина объяснил свой поступок испугом и тем, что принял оперативников за преступников. По статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Раньше задерживал террористов»: Что известно о сотруднике СОБРа, погибшего в Петербурге во время облавы на телефонных мошенников

Офицер преградил собой пути отступления подозреваемых (подробности)