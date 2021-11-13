Без гуляний на Дворцовой, но с катками и Рождественской ярмаркой: В Смольном рассказали о праздновании Нового года в Петербурге

Елка на Дворцовой будет настоящей, но без гуляний. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал о том, как в городе планируют отмечать новогодние праздники. Учитывая ситуацию с коронавирусом, никаких массовых мероприятий не запланировано, но праздничное настроение жителям Северной столицы создать все же постараются.

- Полтора месяца остается до самого долгожданного праздника - Нового года. Снова мы будем встречать его в нестандартной обстановке, но у нас накопился большой опыт проведения самых разных мероприятий с соблюдением всех необходимых стандартов безопасности. Праздничный план к Новому 2022 году включает в себя более 500 событий, - сообщил Пиотровский в своем телеграм-канале.

Так, к 20 декабря на Дворцовой площади появится настоящая елка из леса - второй год подряд она будет живой, а не искусственной. Здесь горожане смогут погулять и ощутить новогоднее настроение.

Кроме того, 25 декабря на Конюшенной площади откроется большой городской каток, где можно будет не только встать на коньки, но и посмотреть выступления Детского ледового театра. Каток будет работать до 16 января. Второй большой каток зальют в ЦПКиО имени Кирова. Здесь тоже предусмотрена праздничная программа.

Петербург будут украшать в петровском стиле. Фото: gov.spb.ru

Конюшенная площадь кроме катка станет местом проведения традиционной Рождественской ярмарки. Ее организуют на трех площадках, первой будет Манежная площадь, а второй - Певческий мост. Сам город постараются украсить в новом, едином стиле.

- Оформление будет усилено, с отсылкой к Петру I в честь его 350-летия. Город будет элегантно украшен, - отметил Пиотровский.

Школьников младших классов ждут похожие тематические подарки с новогодней символикой. А к праздникам для них снимут телеспектакль «Снегурочка».

Гуляний на Дворцовой площади в новогоднюю ночь не будет по понятным причинам, их заменит трансляция праздничной программы с включениями с самых узнаваемых мест города на канале «Санкт-Петербург».