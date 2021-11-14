Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: Резкое похолодание и дожди

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" подготовила прогноз о том, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года. Начнется все с резкого похолодания. Температура воздуха в начале неделе опустится до нулевых, а ночами и до минусовых показателей, однако к выходным в город снова вернутся тепло и даже выглянет солнце.

- В понедельник, 15 ноября, в Северной столице ожидается переменная облачность, ночью пройдет небольшой дождь, а днем будет без существенных осадков, возможно, небольшая морось. Днем ветер подует с западных, юго-западных направлений. Температура воздуха в районе нуля, плюс 2 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на вторник, 16 ноября, температура будет еще минусовая, зато днем снова отметка на столбике термометра поползет вверх до плюс 3-5 градусов. Но будут идти дожди. Такая погода в Петербурге продержится вплоть до четверга, а также пойдет мокрый снег.

В пятницу, 19 ноября, в городе потеплеет еще немного. В выходные же ожидается до плюс 6-8 градусов, дожди и переменная облачность.