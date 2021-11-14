Резко начнется холод: Синоптики предупредил петербуржцев об отвратительной погоде к концу недели

В городе ожидается первый снег Фото: Олег ЗОЛОТО

На следующей недели в Санкт-Петербурге (15-21 ноября) ожидаются температурные аномалии. В городе на Неве почти всю неделю будет теплее, чем обычно. При этом в конце рабочих дней город накроет сначала дождем, потом мокрым снегом, а затем и уже обычным снегом. Сугробов ждать не стоит, но в Северной столице ожидают увидеть уже первый снежный покров. Об этом "КП-Петербург" рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Начнется новая неделя в Санкт-Петербурге достаточно комфортной погодой, - поделился с "КП-Петербург" Михаил Леус. - В понедельник, 15 ноября, в городе на Неве будет преимущественно солнечно, обойдется без осадков. Температурный фон будет близок к климатической норме. В ночные часы ожидаются слабые заморозки: от 0 до - 2 градусов, днем от 0 до + 2 градусов.

Во вторник, 16 ноября, по северу европейской России пройдет циклон. Но Петербург он заденет лишь краем. Потому в Петербурге будет облачно, с прояснениями, без осадков. Ночью температура будет около нуля, днем от +2 до +4 градусов.

- В среду, 17 ноября, на Петербург начнет оказывать другой циклон, приближающийся с запада. Его теплый атмосферный фронт в середине недели закроет небо плотными облаками и вызовет небольшие дожди. Температура воздуха в течение суток будет меняться малою. Составит от +2 до +4 градусов, - поясняет Михаил Леус.

В четверг, 18 ноября, по территории Петербурга пройдет холодный атмосферный фронт. В этот день дожди будут переходить в мокрый снег. На дорогах из-за порывистого ветра, возможно, образуется гололедица. Днем воздух при этом прогреется до +5 градусов.

- В пятницу и в субботу, 19-20 ноября, циклон задержится над севером европейской России. Санкт-Петербург и его окрестности останутся на периферии циклона. Пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, - продолжает синоптик. - В пятницу, температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, в субботу от +1 до +3 градусов.

Первый снег без дождя стоит ждать в воскресенье, 21 ноября.

- В воскресенье случится резкий обвал холода, к берегам Невы придут другие более холодные воздушные массы, - поясняет Михаил Леус. - Погода будет облачная, пройдет кратковременный снег, образуется гололедица. Местами, возможно, формирование снежного покрова. Температура воздуха упадет до 3 градусов ниже нуля.