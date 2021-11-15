Старая Ладога в безопасности. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

СОКОЛ, КОТОРОГО НЕТ

В 2003 году в Старой Ладоге открыли памятник – сокол, восседающий на грубо обработанном камне. Этот город негласно считается первой столицей Руси. Именно здесь, согласно летописям, первые годы восседал Рюрик, которого призвали «царствовать над нами». Поэтому логично, что в небольшом селе на берегу реки Волхов поставили железного сокола – символ княжеского рода Рюриковичей.

А несколько недель назад сокол «улетел». Оставив на камне арматурные «когти», кто-то решил забрать птицу в свои нехорошие руки.

К скульптуре раньше водили экскурсии, но особо не следили – он же памятник, «кто его посадит»? Желающие нашлись, и кто это – до сих пор неизвестно. А 4 ноября – почти через месяц после «отлета» железной птицы – в Старой Ладоге установили камеры. С исчезновением памятника это не связано, но поможет избежать подобных ситуаций в будущем.

СТАРАЯ ЛАДОГА НА НОВЫЙ ЛАД

Село Старая Ладога стало пилотной площадкой потенциально масштабного проекта «Ростелекома». Компания установила 11 видеокамер, чтобы обеспечить безопасность жителей и туристов. Последних, кстати, здесь в десятки раз больше, чем местных – в среднем, ежегодно древнее поселение княжеской Руси посещают около 130 тысяч гостей.

Теперь у ладожан есть и одна из самых старых крепостей в России, и одно из самых современных оборудований. Кстати, камеры рядом с трассой помогут в случае дорожных происшествий и при возникновении спорных ситуаций.

- Места, где были установлены видеокамеры, выбраны не случайно, – рассказала заместитель главы администрации Волховского муниципального района по безопасности Светлана Карандашова. – Все они согласованы с полицией и ГИБДД. Надеемся, что уже само наличие камер снизит уровень правонарушений.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Новая телекоммуникационная инфраструктура от «Ростелекома» передает информацию с камер в госучреждение Ленобласти «Региональный мониторинговый центр», который находится в Кировске. Программное обеспечение «Регионального мониторингового центра» использует аналитические алгоритмы, позволяющие фиксировать забытые предметы и реагировать на нестандартное поведение объектов. Удалённый доступ к расположенной там системе есть и у дежурно-диспетчерской службы администрации Волховского района.

- Такое инновационное оборудование особенно необходимо при проведении многолюдных мероприятий, – признает заместитель главы администрации Старой Ладоги Марина Григорьева. – Например, на поляне Зеленая лужайка ежегодно проходит фестиваль «Старая Ладога – первая столица Руси». Согласно паспорту антитеррористической защищенности, здесь необходимо было создать видеонаблюдение. Для обеспечения безопасности камеры установлены также и по периметру Дома культуры.

НЕЙРОСЕТЬНА СЛУЖБЕ

Здание «Регионального мониторингового центра» со стороны выглядит как школа. И не подумаешь, что здесь хранится важная информация всего региона. На сервера центра ежесекундно поступают данныес тысячи камер Ленинградской области.

Центр реализует важный проект «Безопасный город». Он состоит из множества элементов, в том числе службы экстренных вызовов 112, систем мониторинга безопасности.

Староладожские камеры теперь тоже подключены к региональной системе интеллектуального видеонаблюдения. Нейросеть фиксирует все транспортные средства: видит не только регистрационный номер автомобиля, но и распознает марку и модель.

– Старая Ладога не просто так выбрана пилотной площадкой для реализации проекта, – рассказал директор прикладных проектов по региону «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Максим Ситников. – Это одно из древнейших поселений России, первая столица Руси. Мы решили, что будет знаково именно здесь в День народного единства запустить систему видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Органы власти Ленобласти анализируют населенные пункты, чтобы выявить, где еще требуется установить камеры. Такой видеоконтроль особенно нужен там, где проходят большие туристические потоки или высокий автомобильный трафик.

Записи с камер можно получить по запросу. Чаще всего, конечно, обращаются сотрудники правоохранительных органов, которым нужны данные по аварии. Но и сами участники ДТП могут запросить информацию о наличии данных в оперативных центрах.

Важнейшая часть мониторинга – безопасность. Но есть еще один момент: благодаря наблюдению можно решать проблемы благоустройства, контролировать сохранность памятников культуры и социально значимых объектов.

– Ленинградская область разработала стратегию цифровой трансформации, и сейчас ее активно реализуем. Видеоаналитика – сквозная технология, которая входит в ключевые процессы стратегии, – подтвердил председатель Комитета цифрового развития 47 региона Андрей Сытник.