За что любят Volkswagen Tiguan. Фото: Фольксваген Центров ВАГНЕР.

С 2007 года концерн Volkswagen выпустил свыше 2,8 млн автомобилей Volkswagen Tiguan. В России Tiguan входит в ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов*. Представители официального дилера Volkswagen, Фольксваген Центр Вагнер, рассказали, почему Tiguan так популярен и за что его ценят покупатели

По мнению опрошенных покупателей Volkswagen Tiguan, модель интересна в своем классе большой вариативностью комплектаций и опций. На выбор четыре варианта двигателей, два варианта КПП, два варианта привода. Дизайн к плюсам и минусам отнести сложно — это субъективное понятие. Однако, именно внешний вид модели, который не устаревает через пару лет, как правило, более интересен покупателям, нежели сугубо тенденциозный.

Второй «пакет» преимуществ, раскрывается в ходе тест-драйва. Подвеска в этой модели весьма плотная, не пасует перед неровностями, которых на наших дорогах хватает. Она обеспечивает отличную управляемость — Volkswagen Tiguan устойчив на высоких скоростях, рулится по-легковому, кренится мало, предоставляет приятную обратную связь на руле. В сочетании с качественной аудиосистемой, акустический комфорт в салоне на высоте, и это ощущается также сразу.

Покупатели отмечают и динамику. Турбированные двигатели позволяют автомобилю уверенно ускоряться. Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, также предлагающаяся в Volkswagen Tiguan, в настоящее время является одним из наиболее совершенных решений с точки зрения скорости переключения.

И, конечно, тормоза. Покупатели очень часто просто визуально сравнивают размеры тормозных дисков и суппортов с другими моделями. И также на тест-драйвах убеждаются, что Volkswagen Tiguan тормозит отлично. Кстати, в этой модели есть система PreSafe, анализирующая данные датчиков и прогнозирующая аварийную ситуацию. Она дает команду на преднатяжение ремней безопасности водителя и пассажира на переднем сиденье и автоматически закрывает окна и люк в крыше.

Что касается городской езды, то здесь все очевидно. Наружные габариты автомобиля делают его идеальным горожанином. С парковкой проблем не возникает, даже на тех площадках, где в разметке руководствовались минимальными нормами.

Volkswagen Tiguan можно сконфигурировать по индивидуально предпочитаемым параметрам: от технических характеристик до опций активной безопасности и комфорта, которых наберется не один десяток. Модель предлагается в пяти базовых комплектациях, включая новинку – Urban Sport. В этой комплектации у Tiguan бамперы окрашены в цвет кузова с хромированными элементами, увеличенный спойлер на задней двери и стильный блэк-пакет: рейлинги, корпуса боковых зеркал заднего вида, окантовка боковых стекол, легкосплавные диски Sebring черного цвета. Внутри – эксклюзивная комбинированная обивка сидений, тканевые коврики с красной окантовкой спереди и сзади, обшивка дверных панелей кожей и металлические накладки на педали.

Стоимость Volkswagen Tiguan Urban Sport начинается от 2 589 900 рублей**.

**Указанная стоимость действительна для модели в комплектации URBAN SPORT (Урбан спорт) TSI 150 л.с. 4WD при покупке до 30.11.2021

*По данным Ассоциации европейского бизнеса.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

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