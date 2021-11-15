Виртуальное детское пространство SKODA «Авто Премиум»

Виртуальное детское пространство ŠKODA «Авто Премиум». Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Виртуальные миры уже давно существуют в нашей реальности. Здесь покупают и продают, наслаждаются искусством, учатся и работают, общаются и играют. И это уже не дань моде, а необходимость, позволяющая не только жить, но и двигаться в будущее. Время ограничений стало временем новых возможностей.

Для официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» в этом году многие проекты переместились в виртуальный мир, а мероприятия для клиентов сопровождаются онлайн активностями, обогащающими и позволяющими расширить количество их участников.

В этом сезоне ежегодный обучающий проект ŠKODA КРОХА, помимо живого мероприятия, которое пройдет в музее «Из LEGOPOLEKON», сопровождается виртуальным. Виртуальное детское пространство, как аналог детского пространства в шоу-румах, открывается в социальных сетях группы дилеров и будет активно с 15 по 21 ноября 2021 года.

По традиции для семей с младшими школьниками будет работать школа ПДД, где ребята вместе с родителями смогут поучаствовать в познавательных конкурсах и сдать экзамены на знание важнейших правил дорожного движения, бесплатно отправить близким по почте наборы наклеек со знаками ПДД и открытками, получить пригласительные на оффлайн мероприятие 20 и 21 ноября.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Необычные площадки с «Лего» дополнят обучение таким важным дисциплинам, как правила поведения пешеходов, необходимые для безопасности школьников в условиях мегаполиса. Из деталей конструктора маленькие гости смогут собрать настоящую дорогу с проезжей и пешеходной зонами, знаками, а после можно будет запустить машинки. В завершение ребята получат свои первые водительские удостоверения и смогут оставить свои пожелания на сказочном дереве желаний.Мероприятие ŠKODA КРОХА пройдет в завершение проекта в уникальном музее «Из LEGOPOLEKON» в Санкт-Петербурге, где для ребят будет выстроена учебная площадка с тест-драйвом мини ŠKODA. Уроки ПДД проведут полюбившиеся за многие годы сказочные персонажи под руководством Бабы Яги.

Для членов семей, участников проекта, будет работать нарядная фотозона с профессиональным фотографом, а также мобильное почтовое отделение ŠKODA.

А для родителей будет организован городской тест-драйв ŠKODA и клиентская зона для отдыха, где они смогут познакомиться с актуальными предложениями дилерских центров и действующими программами покупки и сервисного обслуживания, а также создать из деталей LEGO транспортное средство своей мечты и принять участие в конкурсе лучших проектов.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Партнер мероприятия - социальный проект «Мамаход», платформа для мам с детьми, которые хотят развиваться.

Мероприятие пройдет с учетом установленных Правительством Санкт-Петербурга правил и ограничений, с заботой о безопасности и здоровье всех членов семей участников проекта.

Записаться можно, отправив заявку на адрес: pr@autopremium.spb.ru.

Подробнее о мероприятии в музее «Из LEGO POLEKON» на сайте: https://skoda-ap.ru/

Осмотреть и забронировать ŠKODA из наличия на складе виртуально можно на автомобильной витрине https://spb.skoda-ap.ru/.

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Вот уже 26 лет ŠKODAв Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.