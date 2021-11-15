В 2022 году коммуналка в Петербурге повысится на 3,5 процента

В Смольном приняли решение сдержать рост тарифов на уровне ниже инфляции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как бы не хотелось, но рост тарифов ЖКХ избежать не удастся. Правительство страны утвердило предельные индексы подорожания коммунальных платежей в следующем году для всех регионов России. Согласно постановлению, в Северной столице позволят увеличить цены за коммуналку на 6,3%. Туда входит: отопление, вывоз мусора, а также снабжение водой, газом и электричеством.

ОБСУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ОБХОДИТСЯ ДОРОГО ПОТРЕБИТЕЛЯМ

По этому показателю Петербург уступил лишь Чечне, где индекс составил 6,5%. На третьем месте оказались Татарстан и Крым — 6,2%.

- Повышение тарифов на коммунальные услуги - неизбежная ситуация на данный момент. Они растут вместе с инфляцией. Чиновники контролируют и устанавливают потолок, чтобы цены в квитанциях не превышали инфляцию. В прошлом году «потолок» для Петербурга был 3,5%, - объясняет Владислав Воронков, региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя».

По его словам, серьезный рост цен в Петербурге по сравнению с другими регионами связан с изношенностью сетей.

- У нас сети изношены на 40%. На их поддержание и замену тоже требуются деньги, и они закладываются в тарифы. К тому же, выросла стоимость материалов и оборудования, даже форма рабочих подорожала, - отмечается Воронков.

Конкретный рост тарифов по различным сферам в Смольном обещают озвучить позже.

- Даже если прикинуть по максимальным цифрам, то вода прибавит в стоимости около двух рублей за кубометр, - рассуждает Воронков. – На семью это больше 20 рублей в месяц. По другим сферам тоже не должно быть сильно ощутимого роста.

Изменения платы петербуржцев за коммунальные услуги в следующем году составит 3,5%.

СМОЛЬНЫЙ СДЕРЖАЛ ЦЕНЫ

В Смольном приняли решение сдержать рост тарифов на уровне ниже инфляции. Предельный индекс в следующем году составит 3,5%, вместо 6,3%.

- Первоначально Правительство России установило для Санкт-Петербурга предельный индекс равный 6,3%, но мы согласовали снижение этого уровня. Регулирование тарифов – это баланс прежде всего интересов жителей и ресурсоснабжающих организаций. Мы учли инвестиционные программы модернизации инженерно-энергетического комплекса, но защита интересов наших горожан должна быть на первом месте, - прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Новые тарифы вступят в силу только с 1 июля 2022 года.