Курсанты из Петербурга испытали лучшие корабли - как прошел кибертурнир «Стальная волна»

Кибертурнир «Стальная волна» был приурочен к 325-летию военно-морского флота России. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Готовься! Целься! Пли!» Эти слова знакомы каждому любителю военного дела. И речь идет о компьютерных баталиях. 13 ноября состоялся кибертурнир «Стальная волна», приуроченный к 325-летию военно-морского флота России. Курсанты Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Николая Кузнецова боролись за звание лучших в игре World of Warships. 12 команд, десятки кораблей и всего лишь один кубок - баталия получилась нешуточная.

ТУРНИР – МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Популярность киберспорта в России с каждым годом растёт. Дело не только в успехах отечественных команд на международной арене, но и в высоком уровне российских игр - World of Tanks, World of Warships и Warthunder популярны во всём мире и привлекают пользователей разных возрастов. Неудивительно, что курсанты ВМА с радостью приняли участие в турнире «Стальная волна».

Виртуальное поле боя изобиловало разнообразными кораблями и все использовали разные методы приближения заветной победы. Если одни команды сразу же неслись в атаку и выпускали торпеды по оппонентам, то другие предпочитали использовать более хитрую тактику, используя острова и прочие участки суши в качестве прикрытия. Капитаны координировали действия своих флотилий, задавая определённый ритм и синхронность действий. С каждой игрой уверенность игроков росла, так что к финалу турнира юные геймеры действовали всё решительнее.

Курсанты с большим удовольствием принялись применять свои тактические знания, полученные в академии. К счастью, в некоторых командах были опытные игроки - они давали советы партнерам и брали инициативу в свои руки. Однако капитаны неоднократно отмечали, что залог успеха кроется в командной игре! И только все вместе могут победить.

Курсанты применяли тактические знания, полученные в академии. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ

«Стальная волна» - не первое мероприятие World of Warships, приуроченное к праздничным датам.

- Каждый год мы празднуем День Победы, День ВМФ, стараемся решить эту задачу все лучше. Также мы 2 года подряд проводим военные онлайн-парады, - заявила Валерия Цыганкова, региональный директор по продукту World of Warships (СНГ).

Онлайн-трансляция турнира не ограничивалась показом поединков команд. Зрители увидели и исторические материалы, в том числе документальный фильм о линкоре «Советский союз». Предполагалось, что в СССР будут строиться самые большие линейные корабли в мире, однако из-за внешних обстоятельств планы не были воплощены в жизнь. Историки и военные эксперты рассказали о замысле проектировщиков и причинах, по которым цель не была достигнута. Другие видео рассказывали о славной истории российского военно-морского флота.

- Разработчики World of Warships придают огромное значение патриотическому воспитанию, считая его необходимым в призме культурно-исторического развития страны. Компания постоянно проводит образовательные мероприятия и поддерживает значимые общественные события, направленные на формирование и развитие гражданской ответственности и любви к Отчизне, повышение интереса к военно-морской истории страны, - отметила Валерия Цыганкова.

Курсанты оценили внешний вид кораблей - по их словам, игровые юниты действительно соответствуют своим реальным прототипам. World of Warships активно сотрудничает с экспертами. Пользователи любят игру не только за интересный геймплей, но и за достоверность, внимание к деталям и любовь к истории.

НИЗКИЙ ПИНГ, ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНТЕНТ

Партнером турнира выступил ПАО «Ростелеком». Компания участвует в создании эксклюзивного контента и предоставляет своим клиентам новые корабли и специальные дополнения. Тарифный план «Игровой», созданный специально для геймеров, позволяет игрокам не переживать о качестве связи, прямое подключение к серверам Wargaming снижает риск задержек.

- Мы работаем над качеством вместе с World of Warships. Как телекоммуникационный лидер, мы заботимся о наших клиентах. Мы отталкиваемся от желаний наших клиентов, которым нужен качественный интернет, качественная игра и эксклюзивное наполнение. Их можно получить только на нашем тарифном плане «Игровой», - рассказал директор по развитию ключевых проектов b2c ПАО «Ростелеком» Артём Черменин.

Завершился турнир победой команды «Легион», которая не потерпела ни одного поражения. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- «Ростелеком» развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров, которая формируется вокруг нашего тарифного плана «Игровой» уже пять лет. В партнерстве с лидерами игрового рынка мы предоставляем всё больше уникальных условий и опций, доступных только нашим абонентам, - заявила директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Эвелина Дорошенко.

Завершился турнир победой команды «Легион», которая не потерпела ни одного поражения. Второе место заняла команда «Паллада», третья позиция осталась за «Дельфином». Организаторы заявили, что в следующем году еще один турнир. Можно не сомневаться, что желающих поучаствовать будет еще больше. 15 ноября началось онлайн-первенство «Стальная волна» - в нем могут принять участие все любители игры. Каждого из них ждут специальные призы.