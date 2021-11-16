Жительницу Петербурга, напавшую с ножом на тиктокершу Сашу Космос из-за пиццы, будут судить за угрозу убийством

Соседку, изрезавшую лицо Саше Космос, отдадут под суд. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

Прокуратура Петербурга поддержала обвинительное заключение следствия в отношении жительницы Приморского района, которая с ножом напала на тиктокершу и певицу Сашу Космос. Причиной стало нежелание отдавать оплаченную пиццу, которую курьер по ошибке отдал в соседнюю квартиру.

- По версии следствия, обвиняемая 28 сентября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в межквартирном коридоре в подъезде одного из жилых домов на улице Плесецкой, нанесла потерпевшей удары, в том числе предметом, обладающим режущими свойствами, по различным частям тела, а также высказала в адрес последней угрозу убийством, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Поножовщина произошла после того, как Саша не дождалась заказанной пиццы, выяснила про ошибку курьера и пошла к соседям забирать заказ. Но из двери вылетели мужчина с женщиной, доедавшие пиццу. Отдавать было уже нечего, началась перепалка. После пары слов соседка схватила тиктокершу и несколько раз ударила руками и чем-то, похожим на нож.

Драка с поножовщиной произошла из-за пиццы. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Друзья Саши сняли конфликт на видео, а саму девушку пришлось передать врачам. Медики зашили резаные раны на лице и голове исполнительницы. Один удар едва не пробил певице висок, что могло привести к смерти, но все обошлось.

Потерпевшая написала заявление в полицию и съехала со съемной квартиры. Ее обидчицу позднее задержала полиция. По статьям за нанесение легкого вреда и угрозу убийством агрессивной соседке грозит до двух лет лишения свободы.

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