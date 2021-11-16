Власти опровергли отказ от строительства ВСМ Москва-Петербург

ВСМ Москва-Петербург будут строить частями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-премьер России Марат Хуснуллин опроверг отказ от проекта строительства высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Петербург, о чем со ссылкой на источники в правительстве писали СМИ.

- Мы дорогу не откладываем совсем, но разделяем на этапы. Сейчас строим то, что является первоочередным, - приводит слова Хуснуллина «kp.ru».

Выступая на форуме «Транспортная неделя – 2021» чиновник заявил, что планы по строительству ВСМ у правительства есть. В частности, скоростной выход из Москвы уже строится в рамках Московского центрального диаметра (МЦД). Идут работы и по направлению из Петербурга. А соединение этих двух участков будет выполнятся «по возможности». Речь идет о финансировании проекта, который изначально был оценен в 14-17 триллионов рублей.

Часть этих денег – инвестиционная программа РЖД, но эксперты не уверены, что вложения удастся окупить. Один из важных вопросов – возвращение на так называемый главный ход между двумя столицами грузового сообщения. Это приносит деньги. А вот возможное сокращение времени в пути для пассажирских составов на 1,5 часа видится не столь очевидным плюсом, учитывая затраты на стройку.

- Будет поезд идти как «Сапсан» три с половиной часа, или два с небольшим - для меня особой разницы нет. До часа время как на самолете все равно не сократится. Но если сейчас «Сапсан» - прибыльный проект для РЖД, то с ВСМ есть вопросы, - рассказал «КП-Петербург» эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

По его словам, высокая цена билетов на скоростной поезд может отпугнуть пассажиров. Кроме того, к стоимости строительства надо добавить немалые деньги на эксплуатацию высокотехнологичной магистрали.

Вероятно, выгоднее было бы построить выделенный грузовой ход между столицами, а деньги направить не на сверхскоростное ж/д движение от Москвы до Петербурга, а на развитие путей между региональными центрами России, где сейчас есть заметные проблемы.

Напомним, что по первоначальным планам, пустить первые поезда по ВСМ планировали уже в конце 2026 года.

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