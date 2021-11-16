В Петербурге начнет работу Школа наставников в рамках Всероссийского студенческого форума «Soft Skills»

Молодых преподавателей и студентов старших курсов обучат ключевым надпрофессиональным навыкам. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

В рамках Школы наставников ведущие преподаватели университета и их коллеги из других вузов разработают учебные материалы по ключевым надпрофессиональным навыкам, которые необходимы специалистам вне сферы их профессиональной деятельности: проектный менеджмент, навыки презентаций, системное мышление, умение работать в условиях неопределенности, тайм-менеджмент и так далее.

Учениками школы станут молодые преподаватели и студенты старших курсов, имеющие достижения в учебе. В течение двух дней они будут обучаться по разным образовательным трекам под руководством тьютеров. А в период проведения основных мероприятий форума с 24 по 26 ноября 2021 года станут наставниками для команд в рамках студенческого кейс-чемпионата – ключевого события проекта.

Проектный менеджмент, навыки презентаций и умение работать в условиях неопределенности будут полезны всем ученикам Школы наставников. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

18 ноября:

15.30 – 16.10 – Навыкам проектного менеджмента будет обучать кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий СПбУТУиЭ Евгений Щипанов.

16.20 – 17.00 – Навыками делового общения поделится кандидат экономических наук, доцент, декан факультета управления Южного федерального университета Дмитрий Шевченко.

17.10 – 17.50 – О командообразовании подробно расскажет кандидат филологических наук, доцент кафедры менеджмента и государственного и муниципального управления СПбУТУиЭ Ксения Кузьмина.

19 ноября:

15.30 – 16.10 – Цифровым навыкам в презентации будет обучать кандидат экономических наук, финансовый аналитик ООО «ПИК-франшиза» Маргарита Федосова.

16.20 – 17.00 – Навыками тайм-менеджмента поделится кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, учета и анализа хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Земенцкий.

17.10 – 17.50 – Как научиться работать в условиях неопределенности при помощи системного мышления? На этот вопрос ответит кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и информатики СПбУТУиЭ Сергей Иванов.

Подробнее о проекте Всероссийского студенческого форума «Soft Skills» можно узнать на официальном сайте.

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