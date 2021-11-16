Студенты СПбГУП: Кто не может вести себя прилично — пусть покинет наш вуз

Каждый год в СПбГУП один из самых высоких конкурсов среди абитуриентов. Фото: предоставлено СПбГУП

Необычная ситуация: объединенный студенческий совет вуза выступил за отчисление целой группы - более двадцати товарищей по учебе с 3-го курса факультета искусств СПбГУП. Что для студентов важнее молодежной солидарности? Случившееся произошло в вузе, который СМИ уже называют не просто знаменитым, а культовым. Что за культ такой сложился, что побуждает работодателей уделять его выпускникам особое внимание, а родителей - выстраиваться в очередь из желающих заплатить за учебу своих детей? И почему из СПбГУП при огромном конкурсе кого-то приходится отчислять?

Студенческие лидеры Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов рассказали об истинных причинах конфликта.

Что произошло, в чем суть конфликта?

Валерия ЮРМАНОВА, координатор Спортивного клуба, 4-й курс факультета конфликтологии:

- Конфликт вуза с этими студентами начался с незаконного сбора ими денег для преподавателей Левицких и участия в очных занятиях во время эпидемического локдауна, когда это было запрещено.

Петр КАУФЕЛЬД, председатель объединенного студсовета, аспирант:

- Студенты допустили нарушения установленных нормативными документами России и университета правил. Это юридическая сторона конфликта. Проблема могла быть устранена достаточно легко, если бы студенты признали свои ошибки. Но виновными манипулировали извне, и конфликт перешел в публичное противостояние, где студенты стали падать в постановочные обмороки, совершать ложные вызовы полиции. А это противоречит нашим базовым ценностям и интересам. Чтобы разобраться с происходящим, Ученый Совет СПбГУП создал комиссию, но группа повела себя с ней настолько безобразно, по-хамски, что с ней теперь никто в вузе и разговаривать не хочет. Теперь скандалисты дают интервью желтым СМИ и пишут жалобы начальству.

Демид ШЕЛЕПОВ, председатель студенческого профкома, 4-й курс факультета конфликтологии:

- Это синдром подростковой вседозволенности, уверенность, что можно совершать недостойные поступки, которые сойдут с рук благодаря ловкости и круговой поруке.

У нас в вузе каждый студент пользуется уникальными возможностями и прикладывает усилия к поддержанию системы, которая эти возможности создает. Скандалящие с вузом студенты разрушают фундамент системы. Мы это не можем позволить.

Какие возможности вуз дает студентам?

Елизавета МОРОЗОВА, член Совета Клуба университета, 2-й курс магистратуры факультета культуры:

- Хорошие знания предлагают многие вузы Петербурга. Здесь - особая среда для их усвоения. Наука, спорт, творчество, объединения по интересам, симфонические концерты, поэтические вечера, встречи с интереснейшими гостями, дружеское общение - все, о чем только может мечтать приличный человек, доступно не выходя из университетского здания. Плюс замечательные экскурсионные и музейные программы, ведь Петербург тоже своего рода учитель прекрасному…

Мария ШМИДТ, ответственный секретарь объединенного студсовета, аспирант:

- Все заточено на то, чтобы студенты с 1-го курса были заняты чем-то полезным, были разносторонне подготовлены. Даже мероприятия, организованные студентами, проводятся на уровне: тайминг, все знают свои роли, действуют слаженно. А еще работает институт репутации - люди учатся понимать ее ценность, влияние на всю жизнь. СПбГУП - не просто лекторий. Интерес к человеку как личности дорогого стоит.

Софья НИЖНИКОВА, заместитель председателя студсовета Дома студентов (общежитие. - Прим. ред.), 3-й курс факультета культуры:

- У нас сложилась культура, приобщиться к которой - важная привилегия. Взаимоуважение, корректность и обязательность, интеллигентный вид студентов, умение себя представить и выстроить отношения. Конфликты чаще всего удается доброжелательно урегулировать. Редко кто вынужден уйти в силу неспособности вписаться. Регулируем отношения мы сами. Это воспитывает качества будущего сотрудника, желанного для любой компании.

Валерия ЮРМАНОВА:

- На наших студентов просто приятно смотреть. По-моему, это отличительная черта СПбГУП. В вузе многие проводят время с утра и до вечера. И хотя часто устаешь сильно, но уходить не хочется. А материальная база вообще уникальна. Выступающие перед нами звездные гости из разных стран не скрывают восторга. Журналисты из США написали про нас: «Синтез Гарварда и Голливуда». Понимаю, что их поразило.

Демид ШЕЛЕПОВ:

- Для нас важны порядочность, честность и открытость всех участников образовательного процесса. В СПбГУП не списывают, не ловчат на экзаменах, не дают и не принимают взяток, придерживаются четкого этического кода. Нигде, насколько я знаю, эти правила не возведены в культ так, как у нас. Мы живем в обществе уникальной порядочности. Тайные сборы денег и подпольные занятия в нашу жизнь не вписываются никак.

Какие правила есть в университете?

Норман АГАПОВ, староста, 2-й курс факультета искусств:

- Мы обязаны ходить на все занятия, за пропуски студента ждут неприятные последствия. Нельзя опаздывать, следует приходить за пять минут до начала пары, в начале каждой недели всем старостам групп приходят тайм-листы, где записаны все опоздавшие, старосты направляют нарушителей в деканат на воспитательную беседу. Регулярные опоздания, как и пропуски занятий, приводят к отчислению. Но это дело редкое. Мне нравится такая строгая дисциплина, нравится ответственность и пунктуальность. Известно, что и работодателям это нравится.

Мария ШМИДТ:

- Принцип «Перед законом все равны» распространяется и на студентов, и на сотрудников. Сын мэра крупного города и дочь обычного учителя, петербуржец и иногородний, люди любых национальностей, богатые и бедные - все равны во всем: корпоративная культура, правила поведения, ответственность, возможности.

Вуз дает скидки на оплату учебы каждый год на общую сумму 50 миллионов рублей. Хочешь получить - будь лучшим по четырем позициям: учеба, научная работа, общественная работа, дисциплина. Не хочешь соблюдать правила - уходи. Свыше 100 миллионов рублей в год СПбГУП теряет на отчислениях двоечников, прогульщиков, нарушителей дисциплины. Но качество образования, университетской жизни здесь ценится выше.

Софья НИЖНИКОВА:

- Практически не бывает такого, что преподаватель не приходит на пару. Это строго наказуемо. Не бывает такого, что студент не ходит полгода на занятия, а потом приносит конверт и получает пять. «Мы полуфабрикаты не готовим» - одна из первых фраз, которую я услышала, придя в университет. «Все деньги - только через кассу университета» - принцип, известный каждому.

Валерия ЮРМАНОВА:

- Порядок и его соблюдение создают фундамент в виде надежности и доверия. Это необходимые условия для построения любой успешной системы.

Мария ШМИДТ:

- Нарушители порядка мешают нормальным людям, даже раздражают. Тратить время на хаос бесполезно, есть вещи гораздо важнее - учеба и самореализация. В приличном обществе не принято материться, есть где попало, мусорить, писать на столах, хамить и так далее. Это просто хорошие манеры, если человек нацелен получить высшее образование, то зачем ему вести себя некультурно? Занимайся делом. И жизнь повернется к тебе лицом.

Петр КАУФЕЛЬД:

- С людьми здесь работают терпеливо и доброжелательно. Надо сильно разочаровать администрацию, чтобы человеку указали на дверь.

Елизавета МОРОЗОВА:

- Воспитывать в себе перечисленные качества далеко не просто, однако это единственная гарантия стабильного успеха в жизни.

Кому нужны скандалы?

Елизавета МОРОЗОВА:

- Поведение нарушителей выглядит странным, даже невероятным. В таком вузе устраивать безобразия, да еще на 3-м курсе, давно зная все правила и традиции, и всерьез полагать, что это сойдет с рук? Если им так плохо, что в обмороки падают, зачем ложные звонки в полицию? К чему здесь оставаться - любой другой вуз примет без разговоров. Так пусть переводятся! Глупое, бессмысленное и неприличное поведение. Не правы, а бегут в СМИ и пиарятся.

Петр КАУФЕЛЬД:

- Я с самого начала в курсе этой истории. Все больше удивляюсь. Студенты действуют по поступающим через Интернет инструкциям от посторонних интересантов. Комиссия, в которую мы с Демидом входим, была этим просто шокирована. Но студенты - взрослые люди. Им теперь самим приходится за все отвечать. А как можно расценивать раздувание скандала группой весьма сомнительных СМИ, в адрес которых в Петербурге уже много лет звучат обвинения в черном пиаре за деньги? Известно, что провинившиеся студенты фабрикуют для СМИ новости на заказ. У университетской комиссии есть весьма четкое представление об интересантах.

Как относятся к конфликту другие студенты?

Демид ШЕЛЕПОВ:

- Поведение скандалистов на комиссии произвело на всех нас чудовищное впечатление: агрессия, неприкрытое хамство, потери памяти. Шокировали ложь, наглость и вызов. Люди уклоняются от выполнения подписанных ими договоров с вузом. С наиболее вменяемыми мы пытались по-товарищески поговорить в студенческом кругу. Куда там…

Софья НИЖНИКОВА:

- Профессора, беседовавшие с нарушителями, сравнили их группу с раковой опухолью: «Если на экзамен придет неподготовившийся студент, поставим ему двойку, а он в обморок упадет? Как с такими людьми вообще работать?» Очевидно, что нигилизм может затронуть и других слабых студентов. Это недопустимо.

Валерия ЮРМАНОВА:

- Сегодня СМИ навязывают стране образ современной молодежи как пустого поколения, тусовщиков и бездельников. Но мы хотим жить иначе. По сути, студенты-скандалисты нас всех предали. Желаем им успехов и прощаемся.

Все вузы страны имеют примерно одинаковые правила, изложенные на бумаге. Но в жизнь они воплощаются по-разному. Возможно, одна из основ успеха СПбГУП – в упорстве, отстаивании принципов, умении сделать формальные правила реальным фундаментом деятельности всего коллектива – от академика до студента, вступающего в мир взрослых. Дипломы здесь выдают настоящие. И общество это ценит по достоинству.