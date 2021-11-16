Что изменится в Карелии после указа президента, и сохранятся ли у жителей «северные надбавки»

Новость о том, что Карелию исключат из списка районов Крайнего севера и приравненных к ним территорий, взволновала местных жителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Недавнее известие о том, что Карелию официально, на уровне правительства России «исключили» из списка районов Крайнего севера и приравненных к ним территорий, наделало шуму – причем не только среди жителей Республики. От того, входит регион в этот список или нет, зависит, получает ли человек, в нем трудящийся, «северные» надбавки. А они весьма солидные – от 50 до 80 % для каждой отдельно взятой территории. Нет статуса - нет и надбавок.

Однако, как пояснили «Комсомолке» в Петербурге» в правительстве Республики, на самом деле никакого «исключения» не произошло. А цель на самом деле была не «почистить» список северных регионов, а лишь унифицировать документы.

- Существует множество разрозненных указов, самые старые из которых датированы еще 1983 годом, - уточнили собеседники «КП-Петербург». – Соответственно, на первом этапе их отменили, а на втором – вместо них создадут единый указ, написанный современным юридическим языком. По нашей информации, он уже подготовлен и в данный момент находится на согласовании в правительстве России.

В правительстве Республики объясняют, что ничего страшного на самом деле не случилось. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Республике уверяют, что на «северных» выплатах эти юридические и законотворческие коллизии никак не скажутся. Указ президента Владимира Путина об исключении Карелии (а заодно, к слову, Республику Коми, Бурятии и Коми-Пермяцкого автономного округа) из списка районов Крайнего севера и приравненных к ним территорий вступит в силу только 1 января 2022 года. Так что у правительства есть полтора месяца, чтобы все как следует оценить, взвесить и внести необходимые поправки.

- Все существующее деление сохранится и, соответственно, все льготы продолжат предоставляться в полном объеме, - констатировали в правительстве Карелии.

Напомним: в Карелии к районам Крайнего севера официально относится четыре района - Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский – а также город Костомукша. Еще одиннадцать районов и два города – Петрозаводск и Сортавала – к ним приравнены. Всего, по данным управления по труду и занятости Республики «северные» выплаты за январь-август 2021 года только в бюджетной сфере получили 180 155 человек.