«Вези меня, мразь» по-петербургски: житель Петергофа обматерил полицейского, которого вызвали соседи

Житель Петергофа обматерил полицейского, приехавшего на вызов. Фото: vk.com/timyashkino

Петербургский вариант истории «вези меня, мразь» засняли на видео жители Петродворцового района. Их уже много лет терроризирует не слишком адекватный мужчина. Он спиливает мешающие ему на улице кусты, а недовольных поливает отборной руганью и пугает крупной собакой без намордника. Трехэтажный мат достался даже полицейскому, который приехал на вызов доведенными до ручки жителями Петергофа.

- Я свободный гражданин, ты меня понял? Я посажу тебя за решетку, если ты не будешь соблюдать Конституцию! - истерически срываясь на мат, кричал мужчина.

Сам полицейский демонстрировал чудеса выдержки.

- Наше правосудие - самое гуманное правосудие в мире! Ходят слухи, что этому товарищу вообще все сходит с рук. Интересно, почему? – написали под видео с нападками на полицейского в паблике «Тимяшкино, Петергоф» местные жители.

По их словам, агрессивный мужчина всю жизнь живет в микрорайоне, а обострения у него происходят обычно весной и осенью. При этом, сделать ему никто ничего не может: «Тот случай, когда собака адекватнее хозяина».

А другие пользователи соцсетей оскорбились за сотрудника МВД, которого мужчина обматерил при исполнении обязанностей: «честно говоря, стало немного жаль сотрудника, и даже стыдно за него. В США бы такое чудо уже через минуту лежало бы мордой вниз».

Чем в итоге кончился конфликт, не уточняется. Судя по видео, полицейский вызвал подкрепление, чтобы увезти мужчину в отделение. Ну или в клинику, если потребуется после консультации с врачами.

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