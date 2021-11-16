Реставраторы Эрмитажа вернули утраченную красоту портрету императрицы Марии Федоровны. Фото: пресс-служба Эрмитажа.

В Государственном Эрмитаже завершилась реставрация живописного портрета императрицы Марии Федоровны кисти французской художницы Элизабет Виже-Лебрен. Работы проходили в рамках долгосрочной программы по реставрации портретов великих представительниц российской императорской семьи, которая проходит при поддержке «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ).

Мария Федоровна – урожденная принцесса Вюртемберг-Штутгартская София-Доротея, с 1776 года – вторая жена императора Павла I, мать двух российских императоров – Александра I и Николая I. Портрет был выполнен по заказу Павла I. Мария Федоровна изображена в парадном придворном платье с орденом Святой Екатерины и черной лентой Мальтийского ордена. До 1918 года картина вместе с другими портретами членов императорской семьи находилась в Романовской галерее Зимнего дворца. В 1941 году полотно было накатано на вал и отправлено в эвакуацию в Свердловск, и оставалось на валу и после возвращения в Эрмитаж.

После снятия картины с вала реставраторы обнаружили сильные деформации и изломы холста, а также местами осыпающийся красочный слой. Исследование живописи в свете видимой ультрафиолетовой люминесценции показало многочисленные поздние прописки и записи. Реставраторы укрепили красочный слой и грунт, устранили деформации холста, натянули картину на новый подрамник. После раскрытия живописи от поздних наслоений проявился авторский колорит, стали видны цветовые отношения оригинальной живописи, присущие знаменитой художнице. Завершающим этапом стало восполнение утрат красочного слоя и восстановление эстетической целостности картины. Сейчас для портрета изготавливается новая рама, после чего он будет размещен на постоянной экспозиции в Восточной галерее Зимнего дворца.

Фото: пресс-служба Эрмитажа.

Картина с изображением Марии Федоровны – вторая отреставрированная работа из коллекции Государственного Эрмитажа в рамках совместной программы ПНТ и Эрмитажа. В марте 2021 года завершилась реставрация портрета императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе.

- Интерес к этим работам очень высок, и многие из них, например, портрет Екатерины Великой кисти Фальконе, по праву займут место в постоянной экспозиции Эрмитажа. К сожалению, это невозможно без кропотливой работы по реставрации полотен – долгие годы на валах повредили картины. К счастью, ущерб восполним, – прокомментировал сотрудничество Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

- Мы рады, что дружба с Государственным Эрмитажем уже дает свои плоды: посетителям музея скоро будет доступна вторая картина, которую удалось возродить благодаря нашему сотрудничеству. Отдельно хочется отметить, что в отечественной истории императрица Мария Федоровна запомнилась в том числе как великая благотворительница. Высокая честь, что таким образом мы смогли воздать ей дань уважения, – сказал председатель совета директоров АО «ПНТ» Михаил Скигин.

Реставрационные работы провели:

Алексей Сергеевич Никольский, художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации станковой живописи Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа;

Андрей Викторович Цветков, художник-реставратор I категории художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации станковой живописи Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа.

Хранитель картины:

Екатерина Вадимовна Дерябина, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.