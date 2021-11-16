В Петербурге задержан сын мужчины, тело которого нашли расчлененным в реке Смоленка

С сыном погибшего работает полиция Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге задержан сын мужчины, расчлененное тело которого нашли в реке Смоленка. Личность погибшего установили по паспорту, который был найден в сумке с фрагментами тела. Это 66-летний Александр Г., живший неподалеку от места, где было найдено тело. Возможно, именно в доме на Новосмоленской и было расчленено тело.

- В данный момент задержан сын мужчины, - сообщил источник "КП-Петербург".

Александр, предварительно, ранее владел адвокатской конторой, но сейчас уже прекратил статус адвоката, став индивидуальным предпринимателем - оказывал консультационные услуги.

Мужчина пропал несколько дней назад

Александр пропал 14 ноября. В сумке, в которой нашли части тела, были вещи и паспорт. Судя по всему, кто-то пытался сымитировать уход мужчины из квартиры.

Расчлененное тело в реке Смоленка нашли рабочие днем. К месту происшествия сразу же вызвали сотрудников полиции и СКР. Силовики сразу же связались с дочерью Александра, который числился пропавшим. Именно она и заявила об его исчезновении из дома. Сама женщина на звонки "КП" не отвечает.

Александр был женат, у него двое взрослых детей.

СКР уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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