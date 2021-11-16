На прививку становись: Петербуржцы объяснили, почему стоят в очереди на вакцинацию по пять часов

Очереди на вакцинацию в торговых центрах с самого утра и до конца работы пункта вакцинации. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Из-за сложностей с записью, а порой просто из-за нежелания ждать очереди в поликлинике, петербуржцы ринулись в мобильные пункты вакцинации.

Например, «Европолис» у метро «Лесная» в 10.00 только успел открыться, но на прививку здесь уже выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Первый компонент ставят по предварительной записи на сайте ТЦ, а второй - в порядке живой очереди.

Студентка Полина крайняя. Девушка рассказала, что собирается слетать на каникулы домой в Пермь, но боится, что к праздникам могут ввести обязательную вакцинацию для посадки на самолет.

- Хочу встретить Новый год с родными, а не в общежитии. Поэтому и пришла в ближайший пункт вакцинации – он оказался в торговом центре, - отметила Полина.

Пенсионер Николай ставил в торговом центре первую дозу препарата, а сегодня пришел за второй. Пришел заранее – за час до открытия ТЦ. Желающих уже было немало – они выстраивались в очередь прямо на улице, перед дверьми торгового центра.

- Меня не ограничения пугают. Сам решил вакцинироваться, можно сказать, созрел. Но эта очередь - какой-то кошмар, - возмущается пенсионер.

В «Галерее» на площади Восстания один из крупнейших пунктов вакцинации в городе – он может принять до тысячи человек в день. И еще в выходные очередь к нему занимала практически половину этажа. Люди проводили в ней по несколько часов. Но в среду картина совершенно иная: ни одного ожидающего. Возможно дело в том, что народ наконец-то узнал об особенных правилах, которые здесь действуют.

Чтобы получить заветный укол, предварительно нужно записаться. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Запись на вакцинацию у нас каждый день, но только в 10 утра, - объяснила одна из сотрудниц. - С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. После записи – ожидание в порядке живой очереди. С симптомами простуды, к сожалению, нельзя.

Следующий торговый центр у метро «Пионерская». В «Сити Молл» тоже нужна запись на вакцинацию, но она ведется в течение всего дня.

- Сегодня уже записались 150 человек и люди продолжают приходить, - рассказала сотрудница. - Даже в будний день желающих довольно много.

Всем, кто пришел за прививкой, присваивают номер, по которому потом вызывают на процедуру. Пропустил свою очередь – записывайся заново.

- Пришла за вторым уколом к 10 утра. Жду уже больше двух часов. По тому, как идет очередь, думаю, что к 15.00 я все же попаду на процедуру. Я работаю воспитательницей, но поэтому укол требуется для работы, - рассказала петербурженка Полина.

Еще одна жительница города Оксана также пришла за вторым компонентом вакцины. По словам женщины, первой дозы препарата она прождала более четырех часов, а в этот раз надеется привиться за три.

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