140 народов одной Ленобласти

На этнокультурном фестивале собираются тысячи гостей. Фото: Комитет МСУ Ленобласти.

Всем миром за мир

День народного единства, отмечавшийся в России до 1917 года, не случайно вновь официально учрежден в 2005-м. Он отсылает нас к событиям 1612 года. Тогда на Руси было Смутное время. В стране политический кризис, за власть бьются несколько династий, бесчинствуют самозванцы.

Народ беспокоится, за кем идти. Проблем хватало и во внешней политике: Русское царство оказалось втянуто в войну с литовско-польскими и шведскими интервентами.

4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских завоевателей из Москвы. Чтобы объединить людей разных сословий, национальностей, вероисповедания, нужен был символ, который соберет всех вокруг себя.

И такой символ нашелся - икона Казанской Божией Матери сплотила народы. Считалось, что благодаря чудотворному образу российскому народу удалось справиться с интервентами.

О силе святыни заговорили еще в 1579 году. В Казани был сильный пожар, буквально слизавший целые кварталы. На пепелище нашли нетронутую икону Богоматери, которая в будущем не раз помогала России в сложные времена.

Актуально и сегодня

Единство народов - это не только сплоченность во время сражений.

- Россия сильна тем, что в ней жили, живут и будут жить люди различных национальностей, различного вероисповедания, которые горячо любят свою родину, - убеждена председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Слова о единении и согласии народов не риторика. Реализуя региональную стратегию государственной национальной политики, комитет каждый год проводит десятки мероприятий, которые объединяют народы Ленобласти.

Тысячи гостей собираются на известном вепсском празднике «Древо жизни», корейских праздниках, татаро-башкирском Сабантуе и традиционном празднике ижорской культуры «Гостеприимный этот край». Многие с удовольствием приезжают на ярмарки, где царит самобытная культура самых разных народов региона, купить в подарок сувенир, услышать песню, которой сотня лет, или попробовать свои силы в декоративно-прикладном творчестве.

А самым ярким событием, несомненно, стал фестиваль «Россия - созвучие культур», где встречаются практически все народы Ленобласти и показывают лучшие свои достижения, рассказывают о традициях, обычаях и культуре.

- Не зря девиз ежегодного этнофестиваля «Мы разные - и в этом наше богатство, мы вместе - и в этом наша сила», - подчеркивает Лира Бурак.

Народы России обладают неповторимым культурным кодом. Но при этом все вместе они создают цельное единое государство, добавляя в общую палитру яркий акцент собственной уникальности.