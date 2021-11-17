Реновация в «О’КЕЙ»: цифровой сомелье и кафе в гипермаркете. Фото: пресс-служба «О’КЕЙ».

Сеть гипермаркетов «O’KЕЙ» в Санкт-Петербурге открыла магазины с обновленной концепцией. В новом формате специалисты продовольственной сети объединили современные тренды розничной торговли и международный опыт. Нововведения коснулись как структуры ассортимента, так и уровня сервиса в петербургских гипермаркетах на проспекте Большевиков, 10к1 и на Богатырском проспекте, 13. В магазинах увеличили долю продукции в категориях fresh и ultra-fresh: теперь это более 5 000 наименований птицы и мяса, рыбы и молочной гастрономии, выпечки, овощей и фруктов. Таким образом, покупателям доступно еще больше свежих и качественных продуктов.

Для удобства покупателей модернизировали зонирование торгового зала. Теперь товары одной категории расположены в единой компактной зоне, а специальные прилавки с «готовыми решениями» и сопутствующими товарами помогают экономить время при выборе товаров.

Фото: пресс-служба «О’КЕЙ».

– Открытие гипермаркетов в новой концепции – часть стратегии ГК «О’КЕЙ» в рамках программы трансформации сети в ответ на вызовы рынка, – рассказал генеральный директор ГК «О’КЕЙ» Армин Бургер. – Основная цель программы – усилить рыночные позиции компании, повысить конкурентоспособность формата и обеспечить базу для долгосрочного роста.

Инновационным решением стала система цифрового сомелье. Узнать всё о выбранной бутылке вина можно за несколько секунд: при считывании штрих-кода с упаковки система выводит на экран подробную информацию о сорте винограда, вкусе и аромате напитка, а также советует блюда, подходящие к нему. Тем, кто еще не сделал свой выбор, специальный прилавок O’KEY Selection подскажет лучшие вина из всемирно известных виноделен по выгодным ценам.

Ещё одним полезным цифровым помощником для покупателей стала система самостоятельного сканирования товаров O’KEY-scan: теперь она не только отображает весь список покупок, но и позволяет видеть вашу персональную скидку и контролировать чек в режиме реального времени. С помощью гаджета можно расплатиться на кассах самообслуживания бесконтактно и без очередей. При внедрении нововведений учли и особенности покупательского поведения. Например, в зоне non-food теперь - наиболее востребованные непродовольственные товары.

– Флагманский гипермаркет «О’КЕЙ», открытый в 3 квартале 2020 года в Москве показал хорошие результаты – продажи с квадратного метра выросли более чем на 30% в годовом выражении, – поделился Армин Бургер. – Мы и далее продолжим программу реновации гипермаркетов в ключевых регионах присутствия.

Фото: пресс-служба «О’КЕЙ».

Реновация коснулась не только торгового зала, но и зоны кафе, которую перенесли ближе ко входу в гипермаркет. Покупатели могут перекусить, вкусно пообедать или подождать такси, выпив чашечку кофе со свежей выпечкой из собственной пекарни «О’КЕЙ».

Внедрение новых принципов и изменения в дизайне торгового пространства ГК «О’КЕЙ» высоко оценили не только покупатели, но и жюри престижного конкурса в сфере архитектуры, дизайна и визуальных коммуникаций Best for Life Design Awards 2021 в категории Retail Space.