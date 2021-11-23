Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге: «Азербайджан восстановил территориальную целостность»

Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Магомед оглы Гасымов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении воспрепятствовало экономическому развитию всего Южного Кавказа. Впрочем, говорить о полноценном мире пока рано, хотя именно на это направлены все усилия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. О том, как страна восстанавливается после конфликта, почему так важно иметь хорошие отношения со странами-соседями и какой вклад представители азербайджанского народа вносят в развитие Петербурга, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Магомед оглы Гасымов.

О КОНФЛИКТЕ

Армяно-азербайджанский конфликт восходит ко времени распада Советского Союза, хотя его корни и уходят в прошлое. Я не буду углубляться в исторические аспекты этого конфликта, но могу сказать, что на протяжении долгого времени, президент Ильхам Алиев, на всевозможных международных площадках призывал Ереван к деоккупации признанных ООН территорий Азербайджана и к налаживанию добрососедских отношений. Но, к сожалению, Армения продолжала свою политику. 27 сентября 2020 года со всех направлений было начато наступление на азербайджанские позиции, применяя тяжелую артиллерию, подвергнув обстрелу населенные пункты, в частности находящиеся в далеке от места военной провокации. В свою очередь, азербайджанская армия перешла в контрнаступление и в результате продолжавшихся 44 дней военных действий, вернула свои территории, и восстановила территориальную целостность.

- 8 ноября мы отмечаем годовщину окончания Отечественной войны, именно так мы ее называем. Народ вдохновлен и благодарен президенту Азербайджана за восстановление территориальной целостности. В свою очередь, мы высоко оцениваем объективную позицию в урегулировании данного конфликта президента Российской Федерации Владимира Путина. Сегодня подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Россией и Арменией, о прекращении военных действий, но до настоящего мира пока далеко. Нужно проводить серьезные работы по разминированию и восстановлению территорий, - говорит Султан Магомед оглы Гасымов.

О РАЗВИТИИ

Сейчас Азербайджан восстанавливается после конфликта и налаживает экономику Карабаха. В городе Шуша, пострадавшем во время карабахского конфликта, починили поврежденный при обстрелах водопровод, дорогу, провели линии электропередач, там открываются отделения государственных структур. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева близ Шуши за 8 месяцев построен международный аэропорт в Физули, который позволит сократить время на поездку в Шушу.

- Шуша - культурный центр Азербайджана и он активно развивается, президент Азербайджана проводит там много времени. Город восстанавливается быстрыми темпами, - продолжает Султан Магомед оглы Гасымов.

В студии радио «Комсомольская правда». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О ДИАСПОРЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Первые выходцы из Азербайджана появились в Петербурге еще в 19 веке, но до начала 1970 годов в городе их проживало очень мало. В советское время в Ленинград ехали за знаниями азербайджанские студенты и ученые, некоторые оставались в Северной столице после службы в армии. Сегодня в Петербурге проживает около 500 тысяч азербайджанцев. По образованности и участию в политической жизни они не уступают иным европейцам, а также активно развивают в городе свой малый бизнес.

- В отличие от большинства других народов, азербайджанцы всегда жили рядом с русскими и нас многое связывает. Многие из живущих в Петербурге открыли свой бизнес или работают в крупных компаниях. Есть стереотип, что азербайджанцы занимаются в основном торговлей, но они заняты практически во всех сферах бизнеса: торговой, строительной, медицинской, технической. Ну а если говорить о торговле, то это занятие вовсе не из легких, это тяжелый труд, требующий большой самоотдачи, - говорит Султан Магомед оглы Гасымов.

О КУЛЬТУРЕ

Санкт-Петербург - это культурный центр России и во всем мире наш город знаменит.

- Меня часто спрашивают, почему я так много времени уделяю культурным отношениям между Санкт-Петербургом и Азербайджаном. Я отвечаю так: чем еще заниматься в таком прекрасном городе, как не культурой? Культура и искусство - это не только слова, культура - это зеркало народа. Культурные, гуманитарные отношения для меня очень важны, - рассказывает Султан Магомед оглы Гасымов.

Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Магомед оглы Гасымов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ведущем театре Петербурга - Мариинском - работают ведущие артисты театра и балета, которые переехали в Северную столицу из Азербайджана лет 10 назад. Это Тимур Аскеров, Регина Рустамова, Эльнара Мамедова, Гасан Багиров, Магерам Гусейнов, Гамид Абдулов. В целом около 15 азербайджанцев работают в ведущих театрах Петербурга и мы часто посещаем спектакли и балеты с их участием. Указом нашего президента многим из них присвоено звание заслуженных артистов Азербайджана и мы не прекращаем выявление талантов и делаем все возможное, чтобы они также получили почетное звание, - говорит Султан Магомед оглы Гасымов.

Генеральное консульство Азербайджана инициировало установку на Пискаревском кладбище памятные плиты представителям, участвовавших в защите Ленинграда и с разрешения руководства города обновили памятный обелиск нашим блокадникам-азербайджанцам.

- Мы не забываем вклад российского и азербайджанского народа в освобождении Ленинграда и в памятные даты приезжаем возлагать цветы, - добавил генеральный консул.

Культурные связи между Россией и Азербайджаном всегда были тесными и никогда не прерывались. Доказательство тому - знаковое для обеих стран событие. Недавно власти Петербурга выделили место для памятника азербайджанскому композитору, основателю азербайджанской профессиональной музыки, создателю гимна и первой в Азербайджане и на всем мусульманском Востоке оперы Узеиру Гаджибекову. Памятник будет находиться на улице композиторов рядом с памятником Шостаковичу. Кстати, У.Гаджибеков в 1913-1914 годах в консерватории имени Римского-Корсакова.

- Это, действительно, знаковое событие и оно подтверждает, что между Азербайджаном и Петербургом всегда были хорошие отношения - уважительные и добрые, - говорит Султан Магомед оглы Гасымов. - Мы дружим, сотрудничаем и в конце ноября наша парламентская делегация во главе с председателем нашего парламента приедут на очередное собрание Межпарламентской ассамблеи. Мы стратегические партнеры и

КСТАТИ

Азербайджан - удивительная страна, в которой обязательно стоит побывать, тем более отношения между Россией и Азербайджаном безвизовые. Возможностей для времяпровождения масса - это культурный, гастрономический и экотуризм.