Император Павел: один против всех

Павел царствовал четыре года, четыре месяца и четыре дня. Фото: Степан Щукин, Эрмитаж

Зимой караульному положены сухие валенки и теплый тулуп. Это знает каждый, кто служил в армии. Но мало кому известно, что правило ввел император Павел. 225 лет назад он взошел на российский престол. 220 лет назад его убили. С помощью весов истории мы продолжаем выяснять: за что? Оказывается, за попытку совершить революцию - и не одну, а целых пять.

РЕВОЛЮЦИЯ №1

Российские дворяне пользовались безнаказанностью по принципу «Бог высоко, царь далеко, я здесь власть». Император отменил привилегии дворянства: закон сделался единым для всех. Именно Павел объявил воскресенье выходным днем и запретил использовать крестьян на барщине более трех дней в неделю.

Император выстроил вертикаль управления во всех сферах государственной жизни через коллегии-министерства и крепко дал по рукам казнокрадам. Он укрупнил часть губерний: не у дел остались более десятка губернаторов, их неисчислимая челядь и родственники-прихлебатели.

РЕВОЛЮЦИЯ №2

Павел заставил жирующих детей аристократов, записанных в гвардию, сменить фраки на мундиры, а театры с балами - на службу. Чины для не служивших он отменил, вернул всех офицеров из многолетних отпусков, а не вернувшихся уволил.

Император установил уголовную ответственность офицеров за солдатскую жизнь, запретил превращать солдат в генеральских батраков и отбил у желающих охоту пользоваться полковой казной.

РЕВОЛЮЦИЯ №3

Павел объявил себя главой Русской православной церкви, при этом стал великим магистром древнейшего рыцарского ордена и участвовал в католических богослужениях. Он общался с протестантами и мусульманами, выступил судьей в историческом еврейском споре и спас от смерти знаменитого раввина, запретил преследовать старообрядцев и вернул из ссылки масонов.

РЕВОЛЮЦИЯ №4

Павел создал военные округа и инспекции, ввел новые уставы, уменьшил генеральские привилегии, регламентировал права и обязанности военнослужащих. Он сформировал четыре армии на основных стратегических направлениях и превратил Россию в грозного противника, находящегося в постоянной боеготовности. При этом вооруженные конфликты между государствами Павел предлагал решать в личных поединках и сам подал пример, вызвав на дуэль премьер-министра Великобритании.

РЕВОЛЮЦИЯ №5

Павел издал закон о престолонаследии: отныне власть могла передаваться только от отца-монарха к старшему сыну и далее по нисходящей. У придворных интриганов и гвардии пропала возможность возвести на престол незаконного правителя.

За время правления императора Павла в России стал воцаряться порядок. «Все части государства привести до равновесия, в котором оное могло бы неразрушимо и невредимо стоять» - вот чего, по его же словам, добивался Павел.

Солдаты стали получать награды, служить меньше и жить лучше. Крестьяне богатели. Старообрядцы держали портрет государя в красном углу рядом с иконами. В народе Павла любили, но кого и когда в России спасла народная любовь? Ведь император восстановил против себя всех власть имущих: помещиков, чиновников, гвардию, церковь, армию, российских придворных и зарубежных дипломатов.

Их ненависть объясняет причины убийства. Но почему память императора продолжали чернить и после его мученической смерти? Об этом - в следующем выпуске.

КСТАТИ

Кому посвятить одну из следующих колонок? Присылайте идеи с пометкой «Весы истории»:

- на электронную почту: spb-red@phkp.ru

- в ВКонтакте: vk.com/kppiter

- на Фейсбук: www.facebook.com/kppiter

- в Одноклассники: ok.ru/kppiter