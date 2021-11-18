Голова попала между платформой лифта и полом: 96-летняя блокадница погибла в частном пансионате под Петербургом

Голову пожилой женщины зажало между платформой подъемника и полом. Фото: ГУ СК РФ по ЛО

Страшная трагедия произошла в частном пансионате для пожилых людей, расположенном в ближайшем пригороде под Петербургом. 17 ноября здесь погибла 96-летняя блокадница, голова которой попала в механизм подъемника. Точнее, между полом лифта и полом.

- По данным следствия, сиделка пансионата, осуществляющая уход за престарелыми людьми, поставила инвалидную коляску с женщиной 1924 года рождения в лифт, который не оборудован ограждением. В нарушение инструкции она отправила подъемник на другой этаж без сопровождения, из-за чего коляска опрокинулась назад и пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, - сообщает пресс-служба Главного управления следственного комитета России по Ленинградской области.

Лифт не был оборудован ограждением. Фото: ГУ СК РФ по ЛО

Пенсионерка погибла моментально, еще до прибытия врачей скорой помощи. Позднее на место трагедии выехали следователи СК, а полицейские задержали саму 51-летнюю сиделку и генерального директора пансионата.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности и повлекшее гибель человека.

По ней виновным грозит до шести лет лишения свободы, расследование обстоятельств трагедии продолжается.

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