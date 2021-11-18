Новая География Петербурга: куда сходить туристу в пандемию

Многоликий Петербург для каждого гостя создаёт свою атмосферу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«О, это был прохладный день в чудесном городе Петровом!» Санкт-Петербургу не раз посвящали стихи и песни, его улочки изображали на картинах, дома брали в объективы кинокамер. И каждый приезжающий сюда находит что-то свое. Вот и мы попытались. Корреспондент «Комсомольской правды» посетил самые яркие туристические точки Северной столицы в рамках проекта городского Комитета по развитию туризма «Новая География Петербурга». В проект вошли, как уже полюбившиеся всем места, так и совершенно новые точки. Давайте отправимся в путешествие вместе!

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ГОРОД НА НЕВЕ

Издавна Санкт-Петербург считается «учебником истории под открытым небом», просто идешь по улочкам и наблюдаешь различные эпохи, стили и направления. Но это еще не главная изюминка.

- Главный туристский продукт Петербурга - его особая атмосфера, - рассказал председатель Комитета Сергей Корнеев. - Это калейдоскоп впечатлений, который довольно сложно как-то систематизировать. Для каждого гостя атмосфера своя: для кого-то это открытые общественные пространства, скверы и парки, для кого-то — необычные музеи, авторские экскурсии. А кому-то достаточно просто на несколько дней почувствовать себя жителем Санкт Петербурга, выпить чашку кофе, глядя на Неву, и прогуляться по городу-музею под открытым небом. В этом и заключается идея новой культурно-туристской географии Петербурга: дать каждому человеку ответ на вопрос зачем приезжать в город на Неве и возвращаться сюда снова и снова?

Оценить новые туристические маршруты Питера призывает Сергей Корнеев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас в городе прорабатывается системный подход по формированию маршрутов по новым туристским пространствам. Они нужны в том числе с точки зрения поствирусных реалий. Помимо того, что это новые объекты, впечатления, эмоции и дальнейшие туристские продукты, это ещё и возможность рассредоточить туристские потоки в городе.

К слову, программа разработана, в том числе, для более искушенных гостей и самих петербуржцев, которых Русским музеем или Царским Селом уже не удивить. Она включила в себя уникальные локации и современные молодежные площадки.

ОТ МУЗЕЯ ДО УНИВЕРСИТЕТА

Конечно, в прохладное время года, да и просто в ветреную погоду, мало какому смельчаку захочется гулять по городу пешим шагом. Тут спасают автобусные экскурсии, они позволяют насладиться архитектурой в тепле. Можно увидеть из окон «Газпром Арену», похожую на космический корабль или острый клык «Лахта-центра». Но это еще не те точки, про которые мы хотим рассказать. Готовьтесь удивляться.

Оказывается, о некоторых местах не знают даже жители города. К примеру, о младшем брате Эрмитажа - реставрационно-хранительском центре (РХЦ) «Старая деревня». Именно там некоторые произведения искусства ждут своего выставочного часа. И тем не менее, часть коллекций уже доступна для туристов. Да, в здании нельзя фотографировать, ведь некоторые экспонаты еще не заявлены официально. Но это также значит, что вы будете первыми, кто их увидит!

Порой и не поймёшь, какие экспонаты РХЦ Эрмитажа уже прошли этап реставрации, а какие только ожидают своего часа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двигаемся дальше по карте новой туристической географии. Настоящей шкатулкой с сокровищами оказался музей прикладного искусства Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица. Посещать его можно лишь в светлое время суток, так как электрическое освещение там не слишком уж жалуют. С давних времён в стенах вуза считают, что студентам необходимо познавать изменчивость естественного света, который падает, как на их творческие работы, так и на экспонаты музея. Ведь каждая деталь может выглядеть по-новому, достаточно лишь запастись терпением.

Под крышей академии Штиглица студенты во всю готовятся к предстоящим просмотрам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От экспонатов историческим переходим к экспонатам новейшим. Музей современного искусства «Эрарта» вот уже второе десятилетие удивляет посетителей. Правда, иногда не понять, где ценный экспонат, а где просто чьи-то забытые туфли.

Хранители музея считают, что в искусстве не обязательно искать ответ на вопрос: что хотел сказать автор. Ведь он может вообще ничего не говорить! Просто смотрите и наслаждайтесь. А полюбоваться там есть на что. Совет: выделяйте на осмотр всех четырех этажей целый день.

ЛЕГАЛЬНЫЙ ВИД НА КРЫШИ

Еще одна фишка Петербурга - это крыши. И вот второй совет: не стоит брать сомнительные экскурсии, идите сразу к Думской башне. В сентябре 2021 года она впервые открылась для посетителей за 217 лет своего существования и стала безопасной альтернативой восхождению на любую крышу. Поднимаетесь вверх на 233 ступеньки, и перед глазами откроется весь центр города, как на ладони. А чтобы подниматься было не скучно, дорогу сопровождают настенные изображения известных городских зданиях, сыгравших разную роль в судьбе композитора Петра Чайковского.Почему именно его? Потому что сейчас башня передана центру музыкальной культуры «Чайковский».

Питерские крыши стали доступны не только для отчаянных руферов, но и для обычных туристов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что мы все о музеях, да об экскурсиях. Давайте сходим посмотрим на Луну. И даже ночь дожидаться не надо. Добро пожаловать вАнненкирхе. Сейчас стены католической церкви, ставшей уже неким культурным пространством в городе, украшает необычная выставка «Сотворение». Приходите обязательно - где еще увидишь огромные планеты и небесные тела, до которых рукой подать! Анненкирхе открывает свои двери всем гостям и прихожанам, главное, чтобы QR-код был.

Двери Анненкирхе открывают космические пространства для своих прихожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, сейчас такое требование во всех музеях. И даже на колоннаде Исаакиевского собора, и в красивом зале Михайловского театра, где мы тоже побывали за время информационного тура Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Да, все точки в один материал не уместить, мы затронули лишь самые яркие. А чтобы узнать про остальные - придется приехать в Петербург. Так что ждем!

Некоторыми достопримечательностями можно любоваться и без QR-кодов, правда издалека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА

Проект «Новая туристская география» – стратегическое направление дальнейшего развития туристской отрасли, которое было выделено в 2020 году Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга. Основными задачами проекта являются: организация новой городской гостевой среды, систематизация и расширение географии туристских объектов, формирование нового облика Петербурга на региональном и мировом рынках, а также подхода к привлечению, восстановлению и удержанию туристских потоков в высококонкурентной среде.