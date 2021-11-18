Выставили счет на 200 тысяч рублей: Тело зарезанного в Британии программиста не могут вернуть в Петербург

Убийцей петербургского программиста оказался его сосед ФОТО: соцсети

Программист из Петербурга 31-летний Леонид Лабошин был зарезан в британской деревне Ботли еще 17 октября 2021 года, но родственники до сих пор не могут вывезти его тело в Россию.

Убийцу британская полиция нашла по горячим следам. Им оказался сосед Леонида Юджин Коман - они снимали соседние комнаты в одной квартире. Именно он нанес петербуржцу 28 ножевых ранений. Причина конфликта неизвестна до сих пор.

- Юджина задержали, когда тот пытался сбежать в соседний штат после убийства. Подобное он уже делал, - рассказал «КП-Петербург» родственник Леонида Олег Радченко. - Какое-то время назад этот мужчина до полусмерти избил своего арендодателя и скрылся. Тогда его не посадили. За это полиция Британии даже извинилась перед нами, что не смогла предотвратить убийство.

Мать Леонида до сих пор не может отойти от шока ФОТО: соцсети

Судебное заседание над Юджином Команом пройдет только весной. Сейчас родственники пытаются вернуть тело Леонида на родину, чтобы похоронить, но одна за другой у них появляются проблемы.

- Сначала нам просто не давали вывезти тело из Британии, куда мы только не обращались… - вздыхает Олег. - Сейчас мы уже согласны на кремацию. За время своего проживания в Британии Леня успел много с кем подружиться. У него была русскоговорящая соседка, она сейчас нам сильно помогает. Именно эта девушка и повезет урну из Британии в Петербург.

Сама кремация обойдется семье дороже 200 тысяч рублей. Здесь на помощь должна прийти страховка, которую Леонид оформил еще до отъезда из России за 80 тысяч рублей. Только доступа к ней семья получить не может.

Тело Леонида до сих пор находится в Британии ФОТО: соцсети

- Сейчас у нас такая же ситуация со страховкой, какая была до этого с телом. Мы точно знаем, что страховка была сделана, но никак не можем получить к ней доступ. Нас постоянно отправляют из одного кабинета в другой, из одной организации в другую, не думали, что это будет настолько сложно. Мы уже готовы похоронить Леню и за свои деньги, привезти бы хотя бы прах, - говорит Олег Радченко.

В России у мужчины остались сестра и пожилая мать. По словам родственников, женщина до сих пор не может принять смерть сына и на все происходящее реагирует безэмоционально.