Вебинар «Дистанционщики – это может быть не больно» – в «Университете бизнеса Уралсиб». Фото: freepik.com.

Университет бизнеса «Уралсиб» приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Дистанционщики – это может быть не больно», который пройдет 23 ноября 2021 года в 11:00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Александра Акимова, руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры».

Дистанционная работа все плотнее входит в нашу жизнь и сейчас кажется, что это уже надолго. Некоторые компании специально нанимают удаленных сотрудников из регионов, так как это существенно дешевле для компании. Наша страна огромна, разные часовые пояса. Как взаимодействовать, как контролировать, как настроить оптимальное взаимодействие и как расставаться с такими работниками – об этом поговорим с экспертом.

На встрече обсудим следующие основные темы:

- Дистанционная работа – законодательные тонкости

- Документооборот с дистанционным работником, ЭЦП

- Разрешение конфликтных ситуаций с работником, увольнение – порядок действий.

По итогу вебинара вы получите:

- Практические рекомендации юриста – тренды удаленной работы сегодня

- Ответы на ваши вопросы в режиме онлайн

- Разбор основных ошибок.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

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