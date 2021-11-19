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Общество18 ноября 2021 22:00

Погода в Санкт-Петербурге на выходные 20 и 21 ноября 2021 года: Легкий мороз и мокрый снег

Главный синоптик города рассказал, какой будет погода в Санкт-Петербурге на выходные 20 и 21 ноября 2021 года
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мокрый снег ждет Петербург в выходные

Мокрый снег ждет Петербург в выходные

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима уже почти на пороге, однако осень пока не спешит отдавать ей свои права. В ближайшие выходные в Северной столице будет мокро и гололед за счет перепада температур и мокрого снега. Главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал "КП-Петербург", какой будет погода в Санкт-Петербурге на выходные 20 и 21 ноября 2021 года.

- Погода будет плохой. С 20 ноября в Петербурге снова пойдет мокрый снег. При этом, суточная температура будет положительной в районе нуля, плюс 2 градусов, максимум до плюс 4 градусов, - рассказал синоптик.

В воскресенье, 21 ноября, в городе на Неве снова похолодает. Ожидается легкий мороз, однако говорить о зиме еще рано. Также будет идти мокрый снег, а на дорогах образуется гололед.

Как отметил Колесов, пока что в Петербурге нет устойчивого перехода к зиме. Всю последующую неделю погода будет меняться. Циклоны будут приносить в город оттепель, однако после их ухода Северная столица окажется в тылу холода.

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