В деревне Новая Буря нашли останки полутора тысяч погибших во время войны

Недалеко от деревни Новая Буря в Ленинградской области поисковики обнаружили останки более 1400 человек, погибших во время Великой Отечественной войны. Фото: Поисковой отряд Рубеж-2

Эта история началась ровно год назад, но широкую огласку получила только сейчас. С прошлого ноября неподалеку от деревни Новая Буря Ломоносовского района Ленинградской области поисковики обнаружили останки более 1400 человек, погибших во время Великой Отечественной войны. Кости принадлежат мирным жителям: детям, старикам и даже беременным женщинам.

Осенью 2020 года строители подготавливали землю для возведения новых коттеджей. Именно тогда и обнаружились первые останки. Работы заморозили, а о находке сообщили поисковикам. Затем подключились следователи. Экспертизы и раскопки ведутся уже год, а кости никак не кончаются.

- Уголовное дело возбудили еще в январе 2021 года, так как речь идет о смерти мирных жителей. Последний раз останки забирали на экспертизу два или три дня назад. Имена и обстоятельства смерти выяснить пока не удалось, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области.

Кости принадлежат мирным жителям: детям, старикам и даже беременным женщинам. Фото: Поисковой отряд Рубеж-2

По словам, координатора поискового отряда «Рубеж-2», Виктора Ионова, на некоторых останках были обнаружены следы насильственной смерти. Мужчин среднего возраста среди найденных нет.

- Среди останков нашли ребенка с рубленной раной головы, - говорит Ионов. - Что именно случилось на этом месте, неизвестно. Погибшие могли быть как мирными жителями, так и узниками ближайшего концлагеря. До февраля 1943 года в этих местах стояла немецкая дивизия.

Виктор Ионов добавил, что никто из местных старожилов не слышал о том, чтобы во время Великой Отечественной войны здесь велись боевые действия. При этом в нескольких десятках километров в Вырице располагался концентрационный лагерь, в котором в основном содержали детей, проживавших на оккупированных немцами территориях. Но откуда тогда взялись кости женщин и стариков?

- Рядом был Ораниенбаумский плацдарм. Бои также велись в районе Гостилиц, - уточнил Виктор Ионов.

Продолжить раскопки планируют уже в следующем году. Фото: Поисковой отряд Рубеж-2

Продолжить раскопки планируют уже в следующем году. Как отмечают поисковики, в этом месте могут покоиться останки еще нескольких сотен человек.

В администрации Ломоносовского района нам рассказали, что все это время, обнаруженные останки свозили в морг районной больницы. В сентябре 21 человека захоронили, предать земле других жертв планируют весной.

- Если в редких случаях еще можно опознать погибшего солдата по медальону или документам, то имена мирных жителей выяснить практически никогда не получаются, - констатирует заместитель главы администрации Ломоносовского района по социальным вопросам Наталья Щитова.