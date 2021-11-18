Нарушила ПДД и оказала сопротивление: За что на самом деле полиция задержала девушку-пешехода в Петербурге

"КП" рассказывает все, что известно о резонансном задержании 14-летней школьницы в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга обсуждают задержание 14-летней школьницы в Калининском районе. В соцсетях разлетелась резонансная видеозапись, как полицейские пытаются силой посадить пешехода в свою машину. Видео опубликовала мать девушки, которая рассказала свою версию событий.

- Они впятером пытались затолкать ее в полицейскую машину и только благодаря неравнодушным обычным людям всю эту историю удалось затормозить до приезда отца. Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками. Врачи зафиксировали у ребенка ушибы и вывихи, - сообщила мама подростка.

По словам женщины, дочь перебежала «карман», прилегающий к дому на Гражданском проспекте.

- Никто на красный свет не бегал, там нет светофоров. Остановили их двое полицейских и потребовали проехать с ними в машине без каких-либо отличительных знаков. Поэтому я по телефону запретила дочери садиться в авто к неизвестным, - говорит мать школьницы.

Мать школьницы в шоке от случившегося и просит прокуратуру наказать полицейских. Фото: СОЦСЕТИ

В полиции случившееся видят иначе. По версии МВД, школьница грубо нарушила правила дорожного движения, создав «потенциально аварийную ситуацию».

- К ней подошел сотрудник МВД, представился, объяснил, что за грубое нарушение она будет привлечена к ответственности, - объясняют произошедшее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась. В связи с этим в соответствии с действующим законодательством ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Она ответила грубым отказом и оказала активное сопротивление сотрудникам полиции.

Полицейские уточняют, что не знали возраст девушки.

- На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, и они оба были доставлены в отдел полиции, - продолжают в МВД. - В отделе было установлено, что девушка является несовершеннолетней и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены. Жалоб на действия сотрудников не поступало. В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего.

Сейчас проверку действий полицейских проводят в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мать школьницы Елена обратилась в прокуратуру. По ее словам, у дочери диагностировали травмы.

Проверки организовали также в СКР и прокуратуре. К истории подключилась детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина.

- В рамках соглашения с органами МВД аппаратом мы направили запрос полиции. При этом обращения в аппарат от родителей не поступало, - рассказал «КП-Петербург» представитель омбудсмена Александр Попейко.

К 23:00 в СКР объявили о возбуждении уголовного дела по факту инцидента. Следователи усмотрели превышение должностных полномочий в действиях полиции.