Жених в кредит: 63-летняя вдова из Петербурга взяла в долг 2 млн рублей ради иностранца-любовника

Женщина боялась спугнуть свою любовь, поэтому ни о чем не рассказывала близким ФОТО: соцсети

Современные романы начинаются не с чашечки кофе, а с взаимных лайков и переписок в социальных сетях или на сайтах знакомств. Вот и 63-летняя пенсионерка Наталья Волгина (прим. Ред., - имя изменено) отправилась на поиски своего счастья в Интернет. Долгие годы после смерти мужа женщина жила одна. Но устав от одиночества, вдова решила попытать счастья, как это делает молодежь. Только вместо любви до гроба она обзавелась кредитом в банке.

ЗАГРАНИЧНЫЙ «ПРИНЦ»

С банального сообщения «Привет» у Натальи завязалось общение с иностранцем, представившимся Фрэнком Вильямсом. Всего месяц понадобился парочке, чтобы принять решение о совместной жизни.

Сначала женщина отдала мошеннику свои сбережения, а потом взяла и кредит ФОТО: соцсети

- Он представился сирийским военным, который сейчас живет в Турции, - рассказал «КП-Петербург» сын Натальи Константин. - Пообещал маме, что переедет жить к ней, чтобы строить серьезные отношения. Она поверила. Но тут возникла проблема. Этот мужчина сказал, что на границе его не пропускают, а все свои сбережения он отдал вместе с багажом. Нужны деньги.

Отказать в помощи своему возлюбленному Наталья не смогла и сделала первый перевод на карту, по сути, незнакомого человека. Проблемы с переездом это никак не решило, а нужные суммы только росли.

- Всего она совершила около десяти переводов, потратила все сбережения и даже влезла в кредит на 1,7 миллиона рублей, - говорит Константин. - В общей сложности, это больше двух миллионов рублей.

ДУМАЛА, ЧТО ЭТО ЛЮБОВЬ

Знакомым и родственникам о предстоящей встречи с любимым женщина не рассказывала. О произошедшем сын узнал только когда увидел плачущую мать.

Заявление в полицию уже написано, но там говорят, что шансов вернуть деньги очень мало ФОТО: соцсети

- Она одинокая женщина, мужа давно уже похоронила, конечно, ей хотелось любви. Знаете, как у людей заведено, о хорошем мы не рассказываем, боимся сглазить, а о плохом вещаем, чтобы нас пожалели, - вздыхает Константин. - Вот и она боялась любовь свою спугнуть. Она думала, что это все по-настоящему, ей с ним было хорошо.

Осознать, что на той стороне провода обычный мошенник, женщине было непросто, а когда понимание все же пришло, было уже поздно.

Сейчас сын помогает Наталье расправиться с долгами ФОТО: соцсети

- Мы обратились в полицию, но нам говорят, что вероятность его поймать очень маленькая. Мама же сама, добровольно переводила ему деньги, - говорит Константин. - Теперь я стараюсь помочь ей материально и погасить все долги. Сама мама очень разочарована всей этой историей.

По словам Константина, мошенник не угомонился до сих пор, все еще пишет женщине и клянется, что вернет всю сумму, если та переведет еще денег. Только теперь уже он не знает, что на этой стороне провода с ним переписывается не наивная Наталья, а ее сын.