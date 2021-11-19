Лучших студентов Петербурга наградят на финале конкурса «Студента года». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

24 ноября 2021 года в 15:00 в «Точке кипения - ПромТехДизайн» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна пройдет финал конкурса «Студент года» в системе высшего образования Санкт-Петербурга по заказу Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.

Конкурс «Студент года» охватывает все петербургские вузы. В этом году было принято 160 заявок на участие из тридцати семи образовательных организаций высшего образования северной столицы и Управления Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге. Конкурсанты из двадцати двух вышеупомянутых организаций города вошли в число победителей и лауреатов конкурса. Их имена будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет в университетском пространстве по развитию креативной экономики – «Точке кипения - «ПромТехДизайн» на Садовой улице, 54. Традиционно награждать победителей «Студента года» будут члены городского Правительства, представители научно-образовательной, деловой и культурной общественности города.

Сам конкурс проводится с 2008 года, за время своего существования в нем приняли участие более двух тысяч участников, что позволило ему завоевать статус традиционного престижного городского события как для студенчества, так и для общественности в целом, став в своем роде неким индикатором «качества» петербургского студента.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Конкурс проводится под эгидой Комитета по науке и высшей школе и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по двенадцати номинациям: «Лучший в научном и техническом творчестве», «Лучший в студенческом спорте», «Лучший в патриотической работе», «Лучший в организации межнационального и международного сотрудничества (толерантность)», «Лучший в организации студенческих трудовых отрядов», «Лучший в организации деятельности добровольческого (волонтерского) движения», «Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни», «Лучший в художественном творчестве», «Лучший организатор программ творчества и досуга», «Лучший организатор органов студенческого самоуправления в образовательной организации высшего образования», «Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии», «Лучший организатор работы со студенческими группами».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге финал «Студента года» пройдет в смешанном формате: лауреаты, победители и почетные гости встретятся на площадке СПбГУПТД, а петербуржцы смогут наблюдать за церемонией через онлайн-трансляцию по ссылке.