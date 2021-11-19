«Стартап героев»: IT-специалисты вырвали золото в «Гонке Героев Urban»в Лужниках

IT-специалисты вырвали золото в «Гонке Героев Urban»в Лужниках. Фото предоставлено pr-службой ЯRUS.

Грязь, мокрый асфальт и стальные трубы — это «Гонка Героев Urban»: гибрид марафона и полосы препятствий. Мероприятие прошло в московских Лужниках: пять километров, 24 испытания на силу и выносливость — такое покорится только истинным героям! За звание победителя боролись 22 команды, среди которых крупные российские компании: команды S7, Сбербанк, ПСБ, Газпромтранс, Spar, РБК, Почта России, Алмаз-Антей

Фото предоставлено pr-службой ЯRUS.

Однако победу вырвала команда IT-стартапа ЯRUS. Ей удалось оторваться на 58 секунд от ближайшего преследователя — солидная для такой гонки величина. Участникам понадобилось 30 минут 45 секунд, чтобы преодолеть дистанцию.

Фото предоставлено pr-службой ЯRUS.

- Мы всегда готовы к испытаниям, какими бы они ни были, так как уверены в своих силах. Ждем новых вызовов на спортивной арене, но главное – в развитии IT-отрасли. В самое ближайшее время мы объявим об инициативах и проектах, которые расширят возможности пользователей российских социальных сетей, - прокомментировал Дмитрий Илюхин, основатель ЯRUS.

Фото предоставлено pr-службой ЯRUS.

ЯRUS — российский IT-стартап, развивающий одноименное мобильное приложение. В одном месте собраны все самые актуальные видео, цитаты и события — новости и сюжеты из российских СМИ. Благодаря умной ленте в ЯRUS удобно следить за ситуацией в мире и стране, находить события, а также вести и читать блоги.