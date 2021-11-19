Военные врачи впервые успешно пересадили печень ребенку в Петербурге

Девочка поступила в тяжелом состоянии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге врачи Военно-медицинской академии совершили чудо и большой прорыв в медицине – они впервые успешно пересадили печень ребенку. 16-летняя девушка уже готовится к выписке.

София поступила к врачам уже в критическом состоянии из другого медучреждения города, из реанимации. У ребенка была печеночная недостаточность и срочно требовалась операция. При этом здоровье девочки стремительно ухудшалось, пришлось подключить ее к искусственной почке, к аппарату ИВЛ, иначе другие органы тоже начинали отказывать. Родители ребенка до последних минут верили, что ее спасут.

- Все случилось очень быстро, буквально за два дня Софию скрутило и состояние также ухудшилось. Мы с таким не сталкивались, - признался отец девочки Григорий.

Софье спасли жизнь. Фото: Военно-медицинская академии имени Кирова

Медики решились на трансплантацию. К операции приступили спустя два часа, как девочка поступила в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. Хирурги работали шесть часов.

- Родители не смогли стать донорами, потому что не было времени на анализы. Но ребенку повезло, что орган был в базе доноров нашего региона, - отметил Начальник кафедры и клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, полковник медицинской службы Илья Дзидзава.

Благодаря оперативной помощи Софья осталась жива. Девочка быстро пришла в себя после операции, скоро ее собираются выписывать. Пациентка уже строит планы на будущее, она мечтает окончить 11 класс и поступить в университет на факультет журналистики.