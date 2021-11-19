«Она повисла на нас и стала кричать»: Полицейские на допросе рассказали, как задерживали 14-летнюю школьницу в Петербурге

Девушку пытались доставить в отдел Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге следователи разбираются в задержании 14-летней школьницы Алины (имя изменено - прим.ред.), нарушившей ПДД. Девушка перешла дорогу в неположенном месте, после чего отказалась представиться сотрудникам полиции и показать паспорт. Чтобы установить ее личность, полицейские решили доставить ее в отдел. Но школьница начала активно сопротивляться. После этого силовики попытались ее силой усадить в машину. Все это сняли на камеру очевидцы. Видео вызвало большой резонанс в Сети, после этого следователи возбудили уголовное дело за "Превышение полномочий". Сейчас в СКР свои показания дают полицейские и родители девочки. "КП" узнала, что говорят обе стороны.

"ДЕВУШКА ПРИВЛЕКАЛА ВНИМАНИЕ"

Все произошло 18 ноября на Гражданском проспекте. Алина вышла из школы со своей одноклассницей и двигалась в сторону остановки. Подросток перешла дорогу в неположенном месте, после чего к ней подошел сотрудник полиции. После того, как Алина отказалась показывать документы и представляться, ей предложили проехать в отдел, однако она отказалась и стала сопротивляться. Тогда полицейский обратился к сотрудникам ППС, чтобы они помогли ему.

- Нас попросил оказать содействие участковый, мы приехали, разъяснили девочке обстоятельства, основания доставления в отдел и попросили проследовать к служебной машине, она отказалась, - поясняют на допросе сотрудники полиции. - Мы взяли ее за рукава куртки, она повисла на нас, стала кричать, привлекать внимание. Потом приехал ее отец, и на его машине вместе с ним она уехала в 6-ой отдел полиции.

Видео разошлось по соцсетям Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники полиции поясняют, что действовали строго по инструкции. Сейчас их действия также проверяют в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"ПОЛИЦЕЙСКИЕ НЕ СТАЛИ МЕНЯ ЖДАТЬ"

Отец девочки был более эмоционален на допросе, следователям он пояснил, что считает действия сотрудников неправильными. По его словам, дочь во время задержания звонила ему три раза.

- Я попросил сотрудника полиции подождать меня, на что он ответил мне, что ждать никого не будет, - пояснил отец следователям. - Я спросил, какие санкции предусматривает правонарушение дочери. Он мне ответил, что статья предусматривает предупреждение или штраф. Я попросил, чтобы он отпустил девочек и пригрозил им. Он мне сказал, что это не входит в его полномочия, что это делает инспектор по делам несовершеннолетних, что дочь будет все-таки доставлена в отдел полиции.

Когда отец подъехал к месту происшествия, он услышал крики дочери. Она говорила, что ей больно и просила ее отпустить.

- Я увидел, что четверо сотрудников полиции держали мою дочь за туловище, пятый стоял за спиной и толкал ее в машину, - пояснил отец. - Когда я подбежал, четверо сотрудников отпустили мою дочь, пятый продолжал держать. Я выхватил свою дочь и посадил ее в машину.

Девушка отказывалась ехать в полицию Фото: СОЦСЕТИ

"СОТРУДНИК СКАЗАЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЛ РАБОТУ"

Отец договорился, чтобы его дочь ехала в его машине, взамен он предложил одному из сотрудников проехать с ними. Так они и сделали.

- Моя дочь была растрепанная, заплаканная, - продолжает отец. - Пока мы ехали, я стал спрашивать у сотрудника полиции, почему моя дочь в таком состоянии. Он объяснил, что просто выполнял свои обязанности, хотел доставить дочь в отдел полиции, чтобы составить документы, но она не соглашалась.

В отделе полиции Алина дала объяснения инспектору, после чего отца с дочерью отпустили. После этого девочка ему пожаловалась на то, что у нее болят руки. В травмпункте девушке поставили диагноз - ушиб левого и правого предплечья.

Сейчас ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти проводит проверку. Дело расследует ГСУ СКР по Петербургу. В прокуратуре Петербурга расследование дело поставили на особый контроль. Сами родители девушки на сообщения "КП" не отвечают.

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