Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: Температурные скачки

Погода на неделе в Петербурге будет пасмурной Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима уже почти на носу, а погода все еще мечется, не давая холодом полностью укутать город. Температура скачек от минуса к плюсу, дожди сменяются мокрым снегом. О том, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года рассказал синоптик Юрий Куткевич.

- Выходные прошли при мокром снеге и дожде. Вечером в воскресенье температура воздуха начнет понижаться и опустится до минус 2-4 градусов в ночь на понедельник, 22 ноября, - отметил метеоролог.

Как пояснил синоптик, неделя в Северной столице начнется со слабоотрицательных температур. В понедельник и вторник днем будет около нуля, минус 2 градусов. В эти дни в городе будет умеренный, но холодный северо-западный ветер.

В последующие дни погода изменится. Ветер сменит направление, подует с юго-запада и принесет потепление до плюс 1-4 градусов. Такая температура продержится до конца рабочей недели.

- Пока мы крутимся около нуля. В течение недели сильных осадков не будет, в отдельные дни - смешанного характера, то дождь, мокрый снег, - подытожил Куткевич.