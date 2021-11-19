Резкое похолодание, оттепель и новые морозы ждут Петербург на следующей неделе

Переменчивая погода ждет петербуржцев на следующей неделе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заморозки до -4 градусов, опять оттепель с дождями и новое похолодание уже до -5. И все это в течение семи дней ждет жителей Петербурга и Ленобласти. О прогнозе погоды на следующую неделю «Комсомольской правде» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- С вечера воскресенья температура начнет понижаться, перейдет через ноль. В ночь на понедельник будет -2…-4 градуса. И такая же погода со слабоотрицательными температурами сохранится днем, будет до -3 градусов, - уточнил метеоролог в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург».

Перепад по сравнению с субботой составит около восьми градусов, что очень заметно для метеочувствительных людей. А давление с низкого в субботу поднимется чуть выше нормального к понедельнику.

Сильных осадков в эти дни не ожидается, но возможны снег, мокрый снег и гололед. До вторника сохранится холодный северо-западный ветер, который будет дополнять «приятные» ощущения.

Но уже в среду его направление сменится на юго-западное. В город придет очередной циклон, который принесет теплые воздушные массы, а температура поднимется до +1…+4 градусов.

Такой погода, с возможными дождями и мокрым снегом, будет до пятницы, а в субботу начнутся новые заморозки, на этот рад более сильные, чем в понедельник. Но и это не означает прихода настоящей зимы. Это еще – «предзимье».

- К следующим выходным похолодает до -5 градусов, - отметил Юрий Куткевич. - Пока что мы крутимся около ноля. Вот такая у нас погода.

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