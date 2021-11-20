Дневник врача скорой помощи: Девять из десяти больных коронавирусом не привиты

Врач скорой помощи уверен, что переработки в пандемию идут во вред всей системе здравоохранения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За полтора года пандемия внесла коррективы в жизнь каждого петербуржца. Одни потеряли близких, другие остались без работы, третьи продолжают бороться с осложнениями после перенесенной инфекции. Но, наверно, труднее всего приходится докторам, которые трудятся на износ и каждый день рискуют своей жизнью ради чужой. Врач скорой помощи Андрей Иванов (имя изменено. - Прим. ред.) откровенно рассказал «Комсомолке», как изменилась его жизнь и почему переработки идут во вред всей системе здравоохранения.

ТРИЖДЫ ПЕРЕБОЛЕЛ «КОРОНОЙ»

- В профессии я с 1993 года. Сначала выучился на фельдшера, а с 2005 года стал работать врачом: какое-то время трудился терапевтом, а последние восемь лет - на скорой, - поделился Андрей. - Весна 2020 года началась для меня в Боткинской больнице в качестве пациента. Я подхватил ковид одним из первых в Петербурге и оказался среди тех, на ком испытывали различные способы лечения (в итоге признанные неэффективными). Выписавшись, вернулся к работе. Сначала нам сильно не хватало средств индивидуальной защиты (СИЗ): противочумные костюмы приходилось стирать... Сейчас полегче, но полностью проблема не ушла.

Смена врача скорой помощи начинается и заканчивается в 8 часов утра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смена врача скорой помощи начинается и заканчивается в 8 часов утра. График - сутки через трое. До недавних пор Иванов работал сверх одной ставки, но сейчас перестал брать дополнительные смены.

- Переработками мы несли зло системе здравоохранения: из-за того, что многие продолжали трудиться больше ставки, никто вовремя не заметил проблему нехватки врачей в стране в целом и в Петербурге в частности, - констатирует медик. - Я уже трижды переболел ковидом, и на переработки у меня не хватает сил: порой просто сложно подняться, приходится себя заставлять, пересиливать. После смены мне требуются сутки, чтобы прийти в себя. А ведь раньше я был бодрым, активным и практически не замечал усталости!

Еще одной причиной, по которой Андрей решил отказаться от переработок, стало отсутствие нормальных перерывов между вызовами. Если раньше у него была возможность немного отдохнуть между выездами, то теперь сутки проходят почти без визитов на станцию: дадут, может, пару раз за смену по 20 минут перевести дух - и вперед, к следующему пациенту.

- Часто вызовы остаются от предыдущей смены, - добавляет доктор.

По словам врача, чаще всего медики подхватывают коронавирус не от пациентов, а от коллег. Причина проста: работая с больным, врачи и другой медперсонал максимально соблюдают меры предосторожности, но у себя в столовых, кабинетах, во время отдыха снимают СИЗ.

Чаще всего медики подхватывают коронавирус не от пациентов, а от коллег. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Невозможно находиться целые сутки в красной зоне в СИЗ, при этом часто в «красных» зонах нет должных перерывов, поэтому медики вынужденно нарушают правила и, увы, заражаются. Мало того, внутри комнат отдыха и приема пищи замкнутое пространство, где воздух не обеззараживается. Заболеть в таких условиях очень просто, - отмечает врач. - Но можно принять меры, которые снизят риски. Обязательно применять дезары - специальные обеззараживающие комплексы. Правда, не во всех больницах их достаточно. Также важно выстроить работу так, чтобы медицинский персонал меньше контактировали друг с другом. Сейчас уже делают шаги в этом направлении.

ПАЦИЕНТЫ ЖДАЛИ ВОСЕМЬ ЧАСОВ

Во время резкого подъема заболеваемости не хватает не только фельдшеров, но и мощностей приемных отделений стационаров. И вот уже перед больницами стоят очереди из машин скорой помощи.

- Последний раз мы сталкивались с этим два месяца назад. Очереди были у Покровской больницы. Самой тяжелой волной для нас, врачей, стала третья, но рекорд по времени стояния в очереди у больницы пришелся на первые месяцы пандемии: ждали по пять-шесть часов. Скорые стояли вереницей из 20 машин! Представьте, каково было пациенту, у которого температура и которому тяжело дышать? - вспоминает медик.

Причем в Петербурге ситуация с очередями и нехваткой мест была не самой тяжелой. От коллег из Ленинградской области врач узнал о случае, когда девять тяжелых пациентов везли из Выборга в Приозерск на трех машинах скорых, а кому не хватило места - на автомобилях родственников.

- Мест в стационаре не было. Скорых в Выборге тоже не хватает хронически. Пациентов, которым было полегче, родственники везли на своих машинах за каретами скорой. После того как колонна прибыла в Приозерск, машины с пациентами стояли у приемного отделения еще пять часов. В итоге тяжелые пациенты провели в ожидании без кислородного обеспечения и медикаментов восемь часов, - делится врач.

Чтобы прийти в себя после смены, требуются сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОСЛОВНО

«Сейчас коронавирус - это каждый второй вызов. Девять из десяти больных ковидом, кому требуется скорая помощь, не привиты. В сравнении с доковидным временем количество тяжелых задыхающихся пациентов увеличилось в разы. Раньше тяжелые пневмонии с выраженной дыхательной недостаточностью я встречал всего раз за год, а теперь таких пациентов приходится по пять на каждую смену».

(Андрей ИВАНОВ, врач скорой помощи).

КОНКРЕТНО

- Более 180 выездных медбригад работает в Петербурге каждые сутки.

- Свыше 1800 выездов совершают они вместе за смену.