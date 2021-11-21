Как избавиться от хлама и установить контейнер во дворе: Главные вопросы о делении мусора в Петербурге

Журналист «Комсомолки» проверил, удобна ли система деления мусора в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшие годы в Петербурге и Ленинградской области появятся пять заводов. Их должно хватить для переработки всех бытовых отходов двух регионов. Но чтобы хлам стал полезным вторсырьем, усилий одного экологического оператора недостаточно: делить мусор должен научиться каждый из нас. «Комсомолка» встала на зеленую тропу и проверила, удобна ли система деления мусора в Петербурге и сложно ли установить разноцветные контейнеры в своем дворе.

КАК ПОСТАВИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ ВО ДВОРЕ?

Сейчас в Петербурге и ближайших пригородах есть 5200 площадок для раздельного сбора мусора и пунктов приема отходов. И количество таких мест продолжает расти. Правда, во дворе редакции «Комсомолки» на Гатчинской улице на Петроградской стороне раздельный сбор пока не наладили.

- Чтобы контейнеры установили в вашем дворе, не нужно составлять никаких официальных заявлений: просто звоните в управляющую компанию или направляете ей письмо в свободной форме. Обслуживанием таких баков займется подрядчик. Сейчас в Петроградском районе есть 127 площадок с 324 баками для раздельного сбора мусора. Как правило, ставят два-три бака, но иногда их количество доходит до семи, - рассказали в администрации Петроградского района.

Контейнеры для стекла и пластика их устанавливают по умолчанию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нет разноцветных бачков и во дворе фотокорреспондента «Комсомолки» Артема, который тоже живет на Петроградке - Большом проспекте, 67.

- Я поддерживаю раздельный сбор, но до ближайшей площадки с контейнерами для стекла, пластика и бумаги приходится ходить за два квартала, - посетовал Артем.

Мы с Артемом решили добиться установки контейнера в его дворе и обратились в ЖКС. Уже спустя два дня новенькие контейнеры для стекла, пластика, картона с бумагой стояли недалеко от дома.

ЧТО СОРТИРУЕМ?

Чаще всего во дворах Северной столицы можно увидеть контейнеры для стекла и пластика - их устанавливают по умолчанию. Реже встречаются ящики для сбора алюминиевых банок и макулатуры. Также в Петербурге есть 300 баков для текстиля, но их ставят отдельно от контейнерных площадок.

Магазины и пекарни придумывают свои уникальные пункты раздельного сбора. Так, ближайший к нашей редакции крупный супермаркет установил контейнер, куда можно выбросить зубную щетку. Соседняя с «Комсомолкой» пекарня на Чкаловском проспекте предлагает сдать в переработку пластиковые карты. Ну а мы в редакции сами собираем крышки от пластиковых бутылок.

Отправить в переработку можно практически все! Жители Петербурга и ближайших пригородов могут сдать органические (пищевые) отходы в мобильный пункт. Машина приезжает по предварительной заявке на определенный адрес дважды в месяц. Важно: транспортные расходы покрывают те, кто подал заявку.

- Из органических отходов мы делаем удобрения. Вначале использовали маньчжурских червей, теперь перерабатываем мусор с помощью технологии горячего или холодного компостирования в зависимости от сезона, - объяснила представители движения «Органика - не мусор» Арина Леденева.

В Петроградском районе 127 площадок с 324 баками для раздельного сбора мусора. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ПЕРЕРАБОТКУ ИЛИ НА СВАЛКУ?

Таким вопросом часто задаются жители Петроградского района, в чьих дворах устанавливают контейнеры для раздельного сбора. Согласно соцопросу властей 11 процентов человек по-прежнему относятся с недоверием к установке контейнеров. Причина проста: горожане не уверены, что отсортированный мусор доедет до перерабатывающего предприятия и не окажется в общей куче.

- Установкой и обслуживанием контейнеров занимается частная организация, заключившая договор с местными властями. На мусорных баках указан телефон, куда жители могут позвонить и задать вопросы. Проверить контейнерную площадку можно и на сайте Гринписа, там все они нанесены на карту: если уверенности в том, что организация работает добросовестно, нет, то данные о контейнере удаляют с портала, - рассказала представитель общественного движения «РазДельный сбор», эколог Екатерина Шалунова.

КОНКРЕТНО

Правила деления

- Пластиковую тару нужно ополоснуть, очистить от этикеток и «сдуть», чтобы сложить максимально компактно и чтобы бак вместил как можно больше мусора.

- Стеклянную тару тоже рекомендуют мыть и очищать для этикеток. Также придется снять с нее металлические кольца и крышки.

- Картонную упаковку стоит складывать максимально компактно, иначе она просто не влезет в окошко мусороприемника.

В Петербурге и ближайших пригородах есть 5200 площадок для раздельного сбора мусора и пунктов приема отходов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КСТАТИ

Утилизация с приставкой «эко»

Утилизацией ртутных ламп, градусников, просроченных лекарств и покрышек занимается петербургский Комитет по природопользованию.

- В городе работает 500 экобоксов, куда можно сдать батарейки, ртутные лампы и градусники. Также по улицам Петербурга курсируют семь экомобилей, которые принимают батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы, лаки, краски и бытовую химию, - объяснили в комитете. - Помимо этого, в Северной столице открыты четыре стационарных пункта, которые принимают те же отходы плюс автомобильные покрышки, ртуть вне градусников и ламп, отработанные масла.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Будем платить больше?

Администрация Петроградского района:

- Нет, сюрпризов в квитанциях ждать не стоит. Стоимость вывоза мусора останется прежней. Все дополнительные расходы на себя возьмет компания, которая занимается обслуживанием площадки.