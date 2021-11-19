Жители Петербурга смогут заработать на уборке снега в своих дворах

Петербуржцам предложили заработать на уборке снега в своих дворах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В преддверии зимы в Петербурге решили запустить так называемый «дворник-шеринг». Причиной стало отсутствие рабочих рук. Ведь многие дворники-мигранты вернулись на родину из-за пандемии, а зима, в отличие от предыдущей, может быть снежной. Поэтому уборку решили доверить самим жителям и не бесплатно, а за деньги. Так что у студентов, пенсионеров, и тех кому просто не помешает лишняя копеечка, появился неплохой вариант подработки на свежем воздухе. «Комсомолка» выяснила, как будет организован «дворник-шеринг» и сколько можно будет заработать, махая метлой.

Пока что к организации ноу-хау приступили только в одном районе - Калининском. Если эксперимент окажется успешным, то в ближайшее время такую практику могут внедрить по всему городу. Платить будут скромно, зато сразу, по формуле «утром уборка - вечером деньги».

- Все организационные моменты прояснятся в ближайшие дни. Пока можем рассказать следующее: в качестве работодателя выступят районные ЖКС. Они займутся выдачей инвентаря и станут следить за качеством работы. Платить жителями за уборку во дворах будут 150 рублей в час, - поделился собеседник «Комсомолки» в администрации Калининского района.

Местные коммунальщики надеются, что на предложение Смольного поучаствовать в уборке откликнется не менее ста человек.

- Если эксперимент окажется успешным, то мы введем эту практику на постоянной основе. Вряд ли во время сильных снегопадов коммунальщики откажутся от помощи добровольцев, - заявил председатель жилищного комитета Олег Зотов.

Вице-губернатор Анатолий Повелий уточнил, что активно привлекать добровольцев к расчистке внутриквартальных территорий планируют во время сильных снегопадов. Таким образом, за несколько часов работы петербуржцы смогут заработать около 1 тысячи рублей.

- Когда не хватает дворников, необходимо сформировать трудовой резерв, который сможет заниматься благоустройством, а также поддерживать безопасную и комфортную среду, - отметил чиновник.

Добавим, что ранее Смольный планировал решить проблему нехватки рабочих рук с помощью техники. Оставшихся дворников собирались вооружить тележками с песко-соляной смесью. Однако, из-за того, что к уборке собираются привлечь местных жителей, этих мер может быть недостаточно.