«Душу рвет прям вообще»: Артем Дзюба обратился к фанатам после победного матча

Артем Дзюба поблагодарил фанатов за поддержку песней. Фото: www.instagram.com/artem.dzyuba

Артем Дзюба - один из самых обсуждаемых российских футболистов, причем по разным поводам. На этот раз он отличился в профессиональном плане: в пятницу, 19 ноября, «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1. 33-летний нападающий петербургской команды на матче оформил хет-трик. Футболист в пятый раз за всю свою карьеру смог на одном матче забить сразу три мяча. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Ребятки! Ребятулечки! Всем привет, всем хорошего дня, солнечного и позитивного. Спасибо большое всем за поздравления, - обратился к своим подписчикам, сидя в машине, Дзюба и посоветовал послушать трек, который ему очень понравился. — Вот вам новая песенка. «Я тебя не жду» называется. Качайте, душу рвет прям вообще. Особенно когда припев. Гениально просто.

Судя по видео, на котором Дзюба подпевал лирическую композицию, улыбался и таинственно смотрел в разные стороны, теперь в его жизни снова белая полоса. Как говорится, его хэйтят, его обожают, им восхищаются.