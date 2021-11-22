Император Павел: жертва политкорректности

Заняв трон, правитель восстановил против себя всех власть имущих. Фото: Николай Аргунов/Музей-усадьба Останкино

225 лет назад российский престол занял император Павел, 220 лет назад его зверски убили. Причины убийства мы уже взвесили в предыдущих публикациях. Осталось понять, почему память императора продолжали чернить и после его мученической смерти.

В КРУГУ ВРАГОВ

Заняв трон, Павел восстановил против себя всех власть имущих. Но если помещики, армия и зарубежные дипломаты были от столицы далеко, то придворные, гвардейцы и чиновники ежедневно являлись к докладу и обедали с императором даже в день убийства.

Летом 1799 года заговор возглавили петербургский генерал-губернатор Петр Пален, вице-канцлер Никита Панин, генерал от инфантерии Платон Зубов (последний фаворит Екатерины Второй) и гвардейский генерал Леонтий Беннигсен.

К весне 1801 года в заговоре состояло около трехсот аристократов. Каждый из них нарушил присягу, данную императору, и подлежал смертной казни.

Однако клятвопреступники совершили еще более тяжкое преступление - они нарушили христианскую заповедь, которая запрещает убийство, и лишили жизни помазанника Божия, главу Русской православной церкви. Тут уже мало любого наказания, но и это не все.

Третьим преступлением стало сокрытие двух предыдущих и объявление убийства императора великим благом.

КОМУ ВЫГОДНО?

Немцы говорят: «Что знают двое, знает и свинья». Невозможно утаить подробности убийства с дюжиной участников и тремя сотнями заговорщиков.

По официальной версии, Павел умер от инсульта. Эта болезнь тогда носила название «апоплексический удар». Шутники уточняли: «Апоплексический удар табакеркой в висок». Все знали, кто ударил, кто душил, кто добивал ногами... Но никто из убийц не был осужден.

Cui prodest (лат. «кому выгодно». - Прим. ред.)? Со времен Древнего Рима с этого вопроса начинается расследование любого преступления. Смерть Павла была выгодна всей правящей верхушке, а в первую очередь участникам убийства. Расследование и наказание преступников не было выгодно никому.

«Историю побежденных пишут победители», - вслед за мудрецами древности повторил Черчилль. Павел проиграл схватку с ближайшим окружением. Этими победителями написана его история.

ПРЕСТУПНИК №1

Единственным, кто мог хотя бы посмертно реабилитировать Павла, был его сын Александр. Почему же он этого не сделал? Кроме греха клятвопреступления, убийства помазанника Божия и лжесвидетельства о смерти государя, Александр был повинен в страшном грехе отцеубийства.

Он состоял в заговоре. Он заново присягнул отцу накануне убийства. Он знал о приходе заговорщиков, но не помешал им, даже когда убийцы ворвались в императорскую спальню, и сам стал императором.

Единственным, кто мог реабилитировать Павла, был его сын Александр. Но он не сделал этого. Фото: Степан Щукин/Государственный Русский музей

Признать убийство Павла преступлением для Александра значило лишиться трона и первым сесть на скамью подсудимых. Но государь не может быть преступником - это не политкорректно. И Александр Павлович продолжал поддерживать версию про дегенерата на троне и губителя России, убийство которого не преступление, а подвиг.

Ничего не стали менять ни младший брат Александра Первого - император Николай Первый, ни его сын - император Александр Второй. А его сын, император Александр Третий, ограничился выяснением родословной Павла: был он законным сыном Петра Третьего или Екатерина Вторая родила от любовника?

Историю побежденного так и не переписали.

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