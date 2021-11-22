Почти 1,5 миллиона человек вывезли из блокадного Ленинграда по Дороге жизни: 22 ноября 1941 года первые грузовики пришли в город по льду Ладоги

80 лет назад открылась Дорога жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

22 ноября в городе на Неве отмечают знаменательную дату – годовщину открытия движения по Дороге жизни. В этом году она особая – 80-летний юбилей. Именно 22 ноября 1941 года по льду Ладоги в осажденный фашистами Ленинград пошли первые грузовики с продовольствием.

- 80 лет назад началась доставка хлеба в Ленинград по ледовой Дороге Жизни. В годы блокады голод стал самым тяжелым испытанием для ленинградцев. 20 ноября начались самые страшные дни и месяцы блокады, когда рабочие получали 250 граммов хлеба, а служащие, дети и все остальные жители – 125 граммов, - говорится в обращении губернатора Александра Беглова

В те страшные дни и руководство города, командование Ленинградского фронта и сами горожане с нетерпением и надеждой ждали, когда на Ладоге окрепнет лед, чтобы выдержать машины. И вот, 22 ноября 1941 года, в Осиновец прибыла первая колонна грузовиков хлебом.

Подвиг водителей и строителей трассы уже через месяц дал возможность хоть на немного, но поднять нормы выдачи хлеба до 350 и 200 граммов.

Поднятую со дна и отреставрированную "полуторку" установили у музея прорыва блокады в Кировске. Фото: пресс-служба губернатора СПб

- 30-километровая ледовая переправа была единственным транспортный коридором для осажденного Ленинграда. Под обстрелами вражеской артиллерии в город стали поступать продовольствие, лекарства, обмундирование, боеприпасы. Обратно, на Большую землю, вывозились обессиленные ленинградцы. В первую очередь дети, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Не все машины дошли до пункта назначения. Они тонули в разломах льда и гибли под бомбежками. Но даже с такими потерями, героизм водителей дал шанс выжить миллионам ленинградцев.

Всего за время работы Дороги жизни в Ленинград было доставлено более 2,3 млн тонн грузов и вывезено почти 1,4 млн человек, в первую очередь детей.

По случаю юбилея у музея «Прорыв Блокады Ленинграда» в Кировске была установлена поднятая со дна Ладоги и отреставрированная «полуторка» - грузовик ГАЗ-АА.