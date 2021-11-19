Fitch подтвердил рейтинг Банка Уралсиб на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом. Фото: freepik.com.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «ВВ-» со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты агентства отметили улучшившиеся показатели прибыльности, высокие показатели ликвидности, хорошие показатели достаточности капитала, соответствующие разумному уровню «аппетита к риску» Банка.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» FitchRatings,

«B1» Moody’sInvestorsService,а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 октября 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 250 точек продаж, 1 455 банкоматов, 378 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.