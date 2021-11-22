Углубленная диспансеризация после коронавируса в Санкт-Петербурге: кто и когда может пройти

Кому надо пройти углубленную диспансеризацию после коронавируса в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У многих, кто переболел коронавирусом, так или иначе, остаются какие-то последствия. Перенесшие инфекцию жалуются на усталость, выпадение волос, бессонницу, а также изменение вкусовых привычек. Некоторое продолжают испытывать трудности с дыханием. Углубленная диспансеризация после коронавируса в Санкт-Петербурге начала работать с 1 июля 2021 года. Горожан, перенесших болезнь, приглашают на подробный смотр, чтобы понять, не дал ли ковид осложнений. Рассказываем, кому и когда надо пройти обследование.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Начиная с июля все переболевшие коронавирусом взрослые с 18 лет и старше могут пройти диспансеризацию. На нее приглашаются все, у кого был подтвержден диагноз COVID-19. Но в первую очередь зовут тех, что тяжело перенес болезнь или имеет хронические заболевания. Болезни разделили на 5 групп, в каждой из которых указаны коды по МКБ-10. У гражданина должно быть одно заболевание из 1-й группы и одно и более из других групп.

В список хронических заболеваний входят:

1 группа - гипертонические болезни, стенокардия, ишемическая болезнь

2 группа - фибрилляция и трепетание предсердий

3 группа - инсулиннезависимый сахарный диабет

4 группа - хронические легочные заболевания

5 группа - последствия цереброваскулярных болезней и уточненные поражения сосудов мозга.

Для переболевших коронавирусом планируемая дата диспансеризации должна составлять не менее 60 календарных дней после выздоровления при оказании помощи амбулаторно или в стационаре.

Те, кто переболел коронавирусом, но не вызывал на дом врача, тоже могут пройти углубленное исследование. Для этого нужно сделать письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя медицинской организации.

КАК ПРОХОДИТ

Цель проведения углубленной диспансеризации: раннее выявление осложнений у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию. Диспансеризация проходит в два этапа. В первом у пациента измеряю сатурацию - насыщение крови кислородом, проводят тест с 6-минутно ходьбой, а также делают спинометрию, общий и биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера, рентген грудной клетки и отправляют на прием к терапевту. На втором этапе - эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Узнать о диспансеризации можно, позвонив в поликлинику по месту жительства.