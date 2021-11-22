Углубленная диспансеризация после коронавируса в Санкт-Петербурге: кто и когда может пройти

Кому надо пройти углубленную диспансеризацию после коронавируса в Санкт-Петербурге
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
У многих, кто переболел коронавирусом, так или иначе, остаются какие-то последствия. Перенесшие инфекцию жалуются на усталость, выпадение волос, бессонницу, а также изменение вкусовых привычек. Некоторое продолжают испытывать трудности с дыханием. Углубленная диспансеризация после коронавируса в Санкт-Петербурге начала работать с 1 июля 2021 года. Горожан, перенесших болезнь, приглашают на подробный смотр, чтобы понять, не дал ли ковид осложнений. Рассказываем, кому и когда надо пройти обследование.
КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Начиная с июля все переболевшие коронавирусом взрослые с 18 лет и старше могут пройти диспансеризацию. На нее приглашаются все, у кого был подтвержден диагноз COVID-19. Но в первую очередь зовут тех, что тяжело перенес болезнь или имеет хронические заболевания. Болезни разделили на 5 групп, в каждой из которых указаны коды по МКБ-10. У гражданина должно быть одно заболевание из 1-й группы и одно и более из других групп.
В список хронических заболеваний входят:
1 группа - гипертонические болезни, стенокардия, ишемическая болезнь
2 группа - фибрилляция и трепетание предсердий
3 группа - инсулиннезависимый сахарный диабет
4 группа - хронические легочные заболевания
5 группа - последствия цереброваскулярных болезней и уточненные поражения сосудов мозга.
Для переболевших коронавирусом планируемая дата диспансеризации должна составлять не менее 60 календарных дней после выздоровления при оказании помощи амбулаторно или в стационаре.
Те, кто переболел коронавирусом, но не вызывал на дом врача, тоже могут пройти углубленное исследование. Для этого нужно сделать письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя медицинской организации.
КАК ПРОХОДИТ
Цель проведения углубленной диспансеризации: раннее выявление осложнений у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию. Диспансеризация проходит в два этапа. В первом у пациента измеряю сатурацию - насыщение крови кислородом, проводят тест с 6-минутно ходьбой, а также делают спинометрию, общий и биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера, рентген грудной клетки и отправляют на прием к терапевту. На втором этапе - эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Узнать о диспансеризации можно, позвонив в поликлинику по месту жительства.