Итоги регионального этапа конкурса «Россия, устремленная в будущее» объявят в Санкт-Петербурге 26 ноября. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Региональный этап пятого открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее», посвященного Году науки и технологий в нашей стране, завершился в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония награждения состоится в главном корпусе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, который выступает площадкой проведения состязания в Северной столице. Организатор проекта - Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России.

«Россия, устремленная в будущее» начинает свою историю с 2017 года, идея конкурса заключается в стимулировании творческой активностистудентов, на поиск и решение актуальных задач социального, экономического, культурного и образовательного развития страны.

На участие в пятом сезоне интеллектуального соревнования было заявлено 199 проектов студентов из 25 петербургских вузов. Члены жюри отбирали работы в рамках трех конкурсных номинаций: лучшая литературная работа (эссе), лучшая изобразительная работа (фото, плакат) и лучшая видеоработа.Экспертами оценивались идея проекта, обоснование актуальности, информативность, оригинальность, качество исполнения и логическая взаимосвязь целей, задач, механизмов реализации и результатов работы.

В номинации «Лучшая литературная работа (эссе)» победителем признан проект «Культурная деградация» от авторского коллектива студентов: Дмитрия Дутова (ГУАП), Маргариты Шаховой (СПбГУПТД). Призерами в той же номинации стали Юлия Алейникова (СПбГЭУ) с проектом образовательной квест-комнаты для студентов университетов и Валерия Цербунова (СПбГИК) с работой по формированию толерантного отношения молодежи к людям с инвалидностью средствами проектно-творческой деятельности.

В номинации «Лучшая изобразительная работа (фото, плакат)» победителем стал Андрей Останин (СПбПУ) с социальным плакатом «Помня прошлое». Призеры: Анастасия Бурая (СПбГУПТД) с проектом «Придёт время, когда наука опередит фантазию», Анастасия Гордеева (СПбГИКиТ) с проектом «Не пролистай свою жизнь!»

В Номинации «Лучшая видеоработа» победу одержал проект «SCIENCEshot#7» от авторского коллектива студентов ЛЭТИ: Ильи Засухина и Александра Ершова. Призерами стали Лидия Цветкова (СПбГУ) с проектом «Всё включено, но не все включены» и студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург: Маргарита Печковская, Юлия Глебова, Анастасия Чабдарова, Марина Блинда, Олег Гавриленков с проектом «Я выбираю чистый спорт».

Победителей регионального уровня ждет участие в окружном этапе конкурса, общий призовой фонд которого в этом году составил 135 тысяч рублей. Но денежное вознаграждение в качестве приза за победу не единственное бонус для авторов лучших проектов. Это также же шанс пополнить свое портфолио значимым достижением и внести вклад в развитие региона. Окружной этап «России, устремленной в будущее» стартует уже 22 ноября на площадке Санкт-Петербургского государственного университета.