«Боятся и не верят»: грозят ли заводам Петербурга забастовки из-за обязательной вакцинации

В Петербурге продолэается кампания по массовой вакцинации населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжается кампания по массовой вакцинации рабочего населения. По требованиям Роспотребнадзора, до 15 января привиться должны не менее 80% сотрудников городских промышленных предприятий. Однако, на днях в СМИ стали появляться сообщения о том, что на заводах из-за этого назревают забастовки. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

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В Ассоциации промышленных предприятий Петербурга «КП» рассказали, что показатели вакцинации по крайней мере на государственных заводах уже сейчас составляют от 50% до 75% сотрудников. А на предприятиях, работающих по Гособоронзаказу цифры порой доходят и до 100%.

- Такие предприятия предлагают очень хорошие условия труда и высокую зарплату – люди десять раз подумают, прежде чем оттуда уходить, потому что найти потом что-то равнозначное будет очень сложно, - объяснил «КП» генеральный директор Ассоциации Александр Громов. - Кроме того, руководители таких предприятий знают: если они не сумеют организовать массовую вакцинацию, спрос с них будет очень серьезный. Поэтому многие привившимся сотрудникам даже доплачивают – размер таких выплат может доходить до 10 тысяч рублей.

По словам Громова, проблемы вполне могут возникать на небольших частных предприятиях, не так жестко подчиняющихся государству. Однако пока что в Ассоциации каких-либо тревожных сигналов не наблюдают.

Профсоюзы предупреждают: из-за недовольства работников вакцинацией на заводах могут вспыхнуть забастовки. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»

А вот в городском отделении межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» говорят, что на одном из предприятий действительно недавно была угроза забастовки.

- Сотрудники одного из цехов, не желающие прививаться, узнали, что их готовятся отстранять, и решили принять превентивные меры, - рассказал председатель ассоциации Игорь Темченко. - К счастью, нам удалось выйти с ними на диалог и объяснить, что, во-первых, это неэффективно, а во-вторых, что работодатель ни в чем не виноват, он такой же заложник обстоятельств.

По подсчетам Темченко, доля непривитых сотрудников на предприятиях сейчас составляет от 30% до 40%. Кто-то не доверяет вакцинам, кто-то в целом критикует систему коронавирусных ограничений. С одной стороны, работодатель может отстранить непривитых от работы. Но тогда есть опасность, что предприятие «встанет». С другой стороны, если не выполнить требование Роспотребнадзора, то можно попасть под штраф в 300 тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить уже миллион рублей. Но самая главная санкция – это приостановка деятельности. И в первом, и во втором случае все – привитые, и не привитые – останутся без работы.

- Так или иначе, но здесь все оказываются в одной лодке – сам работник, его работодатель и государство, - считает Александр Громов.