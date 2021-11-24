"Моржи" устроили заплыв в ледяной Неве Петербурга утром 24 ноября

Петербургские моржи устроили заплыв в холодной Неве Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге лежит снег, идет град, а компания горожан утроила заплыв в Неве. 24 ноября отмечается День моржа, поэтому петербургские любители холода традиционно отправились к Петропавловской крепости, чтобы окунуться в холодную воду. Видео своего погружения они поделились в социальных сетях.

- Невские моржи отметили этот день традиционным заплывом у Петропавловской крепости, - рассказали очевидцы.

Праздник создан с целью привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей. В честь этого участники рано утром собрались, сначала сделали зарядку, спели гимн моржей, а после этого вместе окунулись в ледяную воду.

Нужно отметить, что с погодой моржам повезло. В Петербурге хоть и выпал снег, а ветер бушует со страшной силой, но температура воздуха в городе плюсовая. Хотя эти смельчаки с радостью бы окунулись и в проруби.

Напомним, что из-за сильного западного ветра в Петербурге закрыли дамбу, чтобы предотвратить наводнение.