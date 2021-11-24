Куда сходить в Ленобласти с 24 ноября по 7 декабря 2021 года: Симфония рока и театральное волшебство

На классических инструментах в Тихвине сыграют Linkin Park и AC/DC. Фото: Concord Orchestra

ФЕСТИВАЛИ

«СКАЗКА - ЧУДО ИЗ ЧУДЕС»

Этот фестиваль отметился во многих дворцах и домах культуры Ленинградской области. На этот раз народные театры кукол и драмы встретятся в Отрадном, чтобы показать лучшие постановки. На сцену культурного центра «Фортуна» выйдут лучшие театральные коллективы из десяти районов Ленобласти, получившие высокие оценки жюри. Спектакли «Заяц и волшебство», «Чудаки и семицветик», «Королевский бутерброд», «Гуси-лебеди», «Ежкины чудеса» понравятся зрителям любого возраста. Для участников и гостей фестиваля проведут мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

Когда: 4, 5 декабря.

Где: культурный центр «Фортуна», Отрадное, улица Гагарина, 1.

Режим работы: с 10.00 до 18.30.

Вход бесплатный.

Известные детские сюжеты оживут на подмостках в Отрадном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЗАНЕВСКИЙ ЛУЧИК»

В этом году Янинский культурно-спортивный досуговый центр проведет третий по счету муниципальный фестиваль детского творчества «Заневский лучик», который организован для дошколят. В рамках фестиваля пройдут конкурсные просмотры выступлений участников по четырем номинациям: «Вокал», «Танец», «Декоративно-прикладное искусство», «Театральное мастерство». Оценивать участников будут педагоги, артисты и деятели культуры. Завершится мероприятие гала-концертом и выставкой работ победителей.

Когда: 24, 25 ноября.

Где: Янинский культурно-спортивный досуговый центр, Янино-1, Шоссейная улица, 46.

Режим работы: с 10.00 до 16.00.

Вход бесплатный.

СПЕКТАКЛИ

ВСЛЕД ЗА ЭЛЛИ

Вышневолоцкий драматический театр представит киришской публике сказочный спектакль «Волшебник Изумрудного города». Злая колдунья Гингема подняла над Канзасом свирепый ураган, который перенес маленькую Элли и ее песика Тотошку вместе с домиком в волшебную страну. Теперь, чтобы вернуться домой, по совету доброй волшебницы Виллины девочке предстоит отправиться к мудрому Гудвину в Изумрудный город. По дороге Элли встретит верных друзей - Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Вместе они преодолеют множество опасностей, узнают цену дружбы, научатся рассудительности, храбрости и милосердию. Зрелищная постановка Владимира Коломака по книге Фрэнка Баума не оставит равнодушными ни детей ни взрослых.

Когда: 28 ноября, 13.00.

Где: ДК «КИНЕФ», Кириши, Советская улица, 16.

Стоимость билетов: 300-700 рублей.

Бессмертную оперетту Штрауса покажут в Пушкине. Фото: ДК им. Ленсовета

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

Знаменитую оперетту Иоганна Штрауса - младшего покажут на сцене пушкинского дома молодежи. Классик западноевропейской музыки взял за основу танцевальные жанры: вальс, польку, галоп. Мелодраматический сюжет позаимствован из пьесы «Ревельон», написанной Мельяком и Галеви. Штраус так вдохновился драматургией, что на написание партитуры ему потребовалось всего шесть недель.

Оперетта не сходит с подмостков по всему миру благодаря юмору, мелодиям и высоким идеалам, заложенным в ней: тепло семейного очага, любовь, чистота помыслов и душевный покой. В постановке Санкт-Петербургского театра оперетты заняты артисты музыкальных театров города. Режиссер - жительница Пушкина Галина Тарасова.

Когда: 28 ноября, 19.00.

Где: дом молодежи «Царскосельский», Пушкин, Магазейная улица, 42.

Стоимость билетов: 500-1200 рублей.

КОНЦЕРТЫ

«ВОССТАНИЕ МАШИН»

Танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новое интерактивное шоу и программу «Восстание машин». Лучшие композиции групп Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, U2, Evanescence, The Rasmus, Queen, Scorpions, AC/DC, Rammstein и других прозвучат в оригинальной аранжировке. Любимые песни в оркестровом исполнении позволят заново проникнуться бунтарским духом рока, прочувствовать ностальгию и ощутить атмосферу фантастического будущего. Сюжет шоу сталкивает человеческое и механическое в природе людей. Зрителям предстоит сделать выбор между андроидом и человеком. Дирижер - Фабио Пирола.

Когда: 3 декабря, 19.00.

Где: ДК имени Римского-Корсакова, Тихвин, улица Карла Маркса, 30.

Стоимость билетов: 500-3000 рублей.

ВЫСТАВКИ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАЛЕНДАРИ»

Библиотека Борского культурно-спортивного комплекса подготовит выставку, посвященную сразу трем юбилеям. Этой осенью отмечается 200 лет со дня рождения Достоевского, 310 лет со дня рождения Ломоносова и 115 лет со дня рождения Лихачева. Каждому юбиляру отвели свою часть экспозиции.

Когда: по 28 ноября.

Где: библиотека Борского культурно-спортивного комплекса, Тихвинский район, деревня Бор, 30.

Режим работы: с 12.00 до 18.00.

Вход бесплатный.

«ОТ КАЖДОГО ПОРОГА - К ПИТЕРУ ДОРОГА»

Так звучит заонежская пословица, по сей день актуальная для Подпорожья. Интерактивная выставка, которая объехала пол-Ленобласти, повествует о судьбах олонецких крестьян-отходников, вынужденных в XIX веке покинуть родные деревни и отправиться в Петербург на заработки. Историю с разных ракурсов расскажут девять героев: горничная, каменотес, паркетчик, продавец в мануфактурной лавке, конфетчик, дворник, нянька, портниха и ювелир. Гости смогут попробовать себя в каждой из этих профессий.

Когда: по 30 декабря.

Где: Сосновоборский художественный музей современного искусства, Сосновый Бор, Ленинградская улица, 56А.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.

Стоимость билетов: от 50 рублей.

«МАМИНА РАДОСТЬ»

Новый филиал Янинского культурно-спортивного досугового центра в городе Кудрово приглашает на выставку детского творчества. Воспитанники студий декоративно-прикладного искусства представят работы, выполненные в различных стилистиках и техниках. Произведения оценит жюри. Для многих юных художников экспозиция станет первым опытом публичной демонстрации своего таланта и первой встречей с широкой аудиторией.

Когда: по 30 ноября.

Где: Янинский КСДЦ, Кудрово, проспект Строителей, 41А.

Режим работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00.

Вход бесплатный.

А ЧТО ЕЩЕ?

Викторина о ПДД

Мероприятие, которое полезно детям и взрослым, состоится в Коськовском досуговом центре. Игра-викторина посвящена Правилам дорожного движения. Вопросы покрывают весь спектр важных знаний о дорогах. Среди тематических разделов: «Транспорт», «Велосипед», «Ребусы», «Знаки» и «Культура». За правильные ответы полагаются баллы. После викторины юных гостей ждут дополнительные конкурсы - «Ключевое слово» и «Мозаика». По завершении игры все участники получат дипломы.

Когда: 25 ноября, 10.00.

Где: Коськовский досуговый центр, Тихвинский район, деревня Коськово, Школьная улица, 1.

Вход бесплатный.